Iulia Navalniia a fost eliberata din arest. Sotia dizidentului va fi judecata pentru instigare la proteste

Sotia politicianului aflat in arest din 17 ianuarie a fost retinuta, la randul ei, in dupa-amiaza zilei de duminica, in timp ce participa la un protest in centrul Moscovei.Zeci de mii de oameni au iesit pe strazi in peste 40 de orase ale Rusiei cerand eliberarea lui Alexei Navalnii si scandand lozinci contra regimului Putin. Peste 4.400 de oameni au fost arestati pana in seara zilei, printre acestia numarandu-se si sotia lui Navalnii.Iulia Navalniia a fost eliberata din arest dar este acuzata de infractiunea "instigare la proteste" si va trebui sa se prezinte la proces in cursul zilei de luni, 1 februarie.