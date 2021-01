UPDATE VIDEO Noi proteste masive pro-Navalnii in Rusia, cu sute de oameni arestati. Moscova arata ca un oras sub asediu

Stirea initiala:

Arrests are taking place in snowy Moscow as the Navalny protest officially gets under way.



Parts of Russia's capital look like a militarised zone today - authorities taking no chances after a week-long crackdown on the opposition. pic.twitter.com/ydxQrgT2N4 - Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) January 31, 2021

Наш большой стрим о протестах по всей стране вот-вот начнётся. Включайте << Навальный LIVE >>! https://t.co/VWIBYXZEFu pic.twitter.com/IabTrqS2M3 - Команда Навального (@teamnavalny) January 31, 2021

4.000 de arestari saptamana trecuta

Peste 260 de persoane au fost retinute deja in dimineata zilei de duminica, 31 ianuarie. Multi cetateni rusi au ajuns in arest desi nu participau la adunari de protest. Manifestatii sunt programate in 142 de orase de pe cuprinsul Rusiei.Autoritatile din Rusia au transformat marile orase ale tarii in zone ultra-militarizate, in contextul noilor manifestatii pro-Nvalanii pregtite.Printre masurile luate se numara inchiderea statiilor de metrou din zona centrala a Moscovei. Navalnii continua sa se afle in inchisoare Mitinguri in masa in sprijinul lui Navalnii sunt asteptate duminica in toata Rusia, in ciuda avertismentelor politiei cu privire la adunari. De altfel, pe contul de twitter al lui Navalnii a fost deja publicat un mesaj prin care oamenii sunt incurajati sa iasa in strada si un link unde protesle vor putea fi vazute LIVE.Multe dintre restaurantele si magazinele din centrul capitalei vor fi inchise, in timp ce transportul va fi redirectionat.Protestele de sapatmana trecuta s-au soldat cu 4.000 de arestari in capitala si in mai multe orase din tara, oamenii iesind in strada si la -50 de grade in micul oras siberian Iakutsk.Mai multi apropiati ai lui Navalny au fost retinuti de saptamana trecuta si altii, inclusiv fratele sau si activistul Pussy Riot, Maria Alyokhina, au fost arestati la domiciliu. Perchezitii au avut loc la domiciliul mai multor aliati ai liderului opozitiei, printre care si Anastasia Vasilyeva care a decis sa cante la pian in timp ce politia ii scotocea prin casa.