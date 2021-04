Proteste in sprijinul lui Navalnii: Amenda pentru Twitter dupa ce nu a sters o postare despre proteste. Politia se pregateste de proteste

Moscova a declarat luna trecuta ca a incetinit viteza Twitter pe teritoriul Rusiei , iar la 16 martie a amenintat ca va interzice pur si simplu platforma in Federatia Rusa, daca in decurs de o luna nu va elimina continuturi despre care a spus ca promoveaza pornografia infantila si abuzul de droguri.Deocamdata nu exista o reactie a Twitter la aceasta noua amenda in Rusia , a treia datand din ianuarie.Pe de alta parte, Moscova lanseaza licitatii in vederea dotarii politiei cu material antirevolta, potrivit unor documente publicate pe site-ul de licitatii publice rusesti, inaintea unei manifestatii in sustinerea lui Navalnii.Este vorba despre achizitionarea a peste 2.000 de kituri antirevolta destinate politiei, in valoare de 2,7 milioane de euro. Fiecare kit trebuie sa contina o vesta antiglont, o casca si portectie pentru picioare. Ministerul a lansat licitatii si pentru achizitionarii a 1.625 de kituri de protectie, 200 de casti si peste 400 de veste de protectie.Aproximativ 370.000 de persoane s-au inscris pe site-ul campaniei "Free Navalny ".Incarcerarea opozantului rus Aleksei Navalnii, cea mai critica voce a opozitiei ruse la adresa Kremlinului, a declansat proteste in masa de o amploare nemaivazuta din 2011. Zeci de mii de persoane au iesit in strada in peste 100 de orase din Federatia Rusa in cadrul unor manifestatii dispersate cu brutalitate de puterea rusa, pe motiv ca nu fusesera autorizate.Numarul mare de tineri, studenti si liceeni, care au participat la aceste proteste, dupa ce s-au mobilizat pe retelele de social media, unde au postat mesaje critice la adresa puterii ruse, a suscitat nemultumirea Kremlinului, in contextul apropiatelor alegeri pentru Duma de Stat, preconizate sa aiba loc in septembrie.Aleksei Navalnii, in varsta de 44 de ani, a anuntat miercuri ca a intrat in greva foamei , pentru a obliga Colonia penitenciara numarul 2 de la Pokrov, situata la 100 de kilometride Moscova, sa-i furnizeze ingrijiri medicale.Principalul opozant politic al presedintelui Vladimir Putin a fost condamnat in februarie la doi ani si jumatate de inchisoare intr-un dosar din 2014 cu privire la o deturnare de fonduri, pe care activistul anticoruptie il denunta drept politic.