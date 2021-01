Rusia denunta "ingerinta grosolana" a SUA in treburile interne. Reactia vine dupa ce Statele Unite au condamnat vehement miile de arestari operate duminica

Serghei Lavrov a scris pe pagina de Facebok ca SUA ar promova informatii false legate de evenimentele din Rusia Peste 3.500 de oameni au fost arestati pana in dupa-amiaza zilei de duminica in Rusia . Oamenii au fost retinuti de pe strazi, in timpul protestelor contra regimului Putin anuntate in peste 140 de localitati de pe teritoriul tarii."Ingerinta grosolana a SUA in afacerile interne rusesti este un fapt, precum si promovarea informatiilor false si a apelurilor la participarea la actiuni ilegale de catre platformele de internet controlate de Washington ", a scris pe Facebook Serghei Lavrov.Este al doilea weekend consecutiv cand au loc proteste violente in Rusia. Oamenii cer in principal eliberarea politicianului Alexei Navalnii, un opozant declarat al presedintelui Vladimir Putin