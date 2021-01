VIDEO Protestele din Rusia pentru eliberarea lui Navalnii: Kremlinul acuza Washingtonul de "ingerinta"

Reprezentanta diplomatica americana ii avertizasera pe site-ul sau pe cetatenii americani sa nu se duca la manifestatiile programate sambata, 23 ianuarie, precizand si locurile in care aceste evenimente urmau sa se desfasoare.Informatii publicate "constituie indirect o ingerinta absoluta in afacerile noastre interne", a reactionat duminica purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intr-un interviu difuzat la canalul public rus de televiziune Rossia 1, din care au fost publicate fragmente pe site-ul postului."Indirect, asta reprezinta un sprijin direct in favoarea incalcarii legii Federatiei Ruse prin sustinerea unor actiuni neautorizate. Daca ambasada Rusiei in Statele Unite ar fi reactionat in acelasi mod la tulburarile de pe teritoriul american, "aceasta cu siguranta ar fi provocat o oarecare nemultumire la Washington ", a mai declarat Peskov.