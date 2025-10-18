Protestele „No Kings” au început în SUA. Americanii nemulțumiți de Donald Trump anunță că ies cu milioanele pe străzi. Trump: „Eu nu sunt un rege”

Trump fotografiat ca un rege, cu coroana pe cap FOTO: White House

Milioane de americani sunt aşteptaţi să participe sâmbătă la peste 2.500 de manifestaţii planificate în toate cele 50 de state, în cadrul celei de-a doua serii de proteste ”No Kings”, menite să denunţe ceea ce organizatorii numesc tendinţele autoritare ale administraţiei preşedintelui Donald Trump.

Evenimentele, care deja au început, sunt coordonate de organizaţia civică Indivisible Project, au loc pe fondul blocajului guvernamental care paralizează instituţiile federale.

Protestatarii acuză Casa Albă de militarizarea excesivă a statului şi de abuzuri ale forţelor de imigraţie (ICE), în timp ce liderii republicani resping demonstraţiile, catalogându-le drept „anti-americane”.

Procurorul general al Carolinei de Nord, Jeff Jackson, a îndemnat cetăţenii să manifeste paşnic. ”Protestul paşnic este una dintre cele mai importante forme de exprimare democratică. Violenţa subminează cauza şi democraţia însăşi”, a declarat acesta.

No Kings Day Oct 18 — Anti-Trump 'No Kings' protesters line the streets of Freeport, Maine (Credit: @pjisurfs)pic.twitter.com/RVliXXr5sV — Molly Ploofkins (@Mollyploofkins) October 18, 2025

Într-un interviu acordat postului Fox Business, preşedintele Trump a reacţionat la proteste, afirmând că opoziţia democrată ar fi întârziat negocierile pentru redeschiderea guvernului din cauza demonstraţiilor.

”Unii spun că mă numesc rege. Eu nu sunt un rege”, a spus Trump.

Potrivit organizatorilor, actuala rundă de proteste depăşeşte ca amploare prima ediţie din iunie, când aproximativ 5 milioane de oameni au ieşit în stradă în timp ce Trump organiza o paradă militară la Washington.

No Kings in Times Square NYC! Millions of people across the country are showing up to give Donald Trump the middle finger. This is awesome. pic.twitter.com/MvSIgopUBR — Harry Sisson (@harryjsisson) October 18, 2025

Mişcarea ”No Kings 2.0” critică politicile recente ale administraţiei republicane privind cetăţenia prin naştere, drepturile persoanelor transgender, raidurile anti-imigraţie şi trimiterea trupelor federale în state conduse de democraţi.

Organizatorii subliniază că manifestaţiile sunt paşnice şi se desfăşoară sub deviza ”acţiunii nonviolente”. Indivisible Project afirmă că a instruit zeci de mii de participanţi în tehnici de siguranţă şi dezescaladare a tensiunilor.

