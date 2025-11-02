Putin își ține „trofeele de pe front” chiar în biblioteca personală de la Kremlin. O bucată dintr-un tanc german, la loc de cinste

Autor: Vlad Ionescu
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 18:20
361 citiri
Președintele Rusiei, Vladimir Putin FOTO Hepta

Potrivit presei de stat ruse, președintele Vladimir Putin păstrează în biblioteca sa personală din Kremlin o colecție neobișnuită de „suveniruri” primite de la soldații ruși care luptă în Ucraina, inclusiv o bucată dintr-un tanc Leopard distrus și steagul Brigăzii 155 de infanterie marină a Flotei Pacificului.

Informația a fost dezvăluită în emisiunea „Moscova. Kremlin. Putin” difuzată de postul de televiziune Rossia-1, unde jurnalistul Pavel Zarubin a arătat imagini din interiorul bibliotecii liderului rus.

Printre cărți rare, trofee de război

Biblioteca personală a lui Putin, aflată în primul corp al Kremlinului, conține peste 10.000 de volume, dar în ultima vreme a fost completată cu rafturi dedicate cadourilor venite „de pe front”.

Printre acestea se află, potrivit oficialilor administrației prezidențiale, piese de echipament militar, steaguri de unități și alte simboluri oferite de soldați drept semn de loialitate față de liderul de la Moscova.

„Aceste obiecte sunt păstrate chiar lângă exemplarul Constituției Federației Ruse, pe care președintele depune jurământul, și lângă alte cărți rare”, a explicat Anna Kurciavova, reprezentantă a administrației prezidențiale.

Nu este prima dată când Putin expune daruri provenite din zona de conflict. În trecut, el a primit și icoane perforate de gloanțe, pentru care le-a oferit militarilor, la schimb, ceasuri personalizate și medalii simbolice.

