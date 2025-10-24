„Am fi fericiți să nu mai avem Lukoil!”. Secretarul de stat în energie Cristian Bușoi nu lasă loc de dubii pe tema companiei rusești sancționate de Trump

Autor: Luca Dinulescu
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 16:56
„Am fi fericiți să nu mai avem Lukoil!”. Secretarul de stat în energie Cristian Bușoi nu lasă loc de dubii pe tema companiei rusești sancționate de Trump
Sediu Lukoil din Rusia. FOTO Facebook/ Lukoil

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a declarat că Lukoil va avea acum „obligația” de a vinde rafinăria Petrotel din Ploiești înainte de termenul limită de luna viitoare, când ar putea apărea și „normele de aplicare”.

„Am fi fericiți să nu mai avem Lukoil!”, a adăugat acesta, conform Politico.

Rafinăria la care face referire Cristian Bușoi a fost de altfel în centrul unui eveniment pe data de 20 octombrie, când în cadrul acesteia s-a produs o explozie în urma căreia un bărbat de 58 de ani a fost rănit.

După explozia de la rafinăria Petrotel-Lukoil, aflată în revizie, a avut loc la doar câteva ore un incendiu la rafinăria de la Százhalombatta din Ungaria, cele două structuri, care se numără printre cele mai mari din cele două ţări, având un punct în comun: ambele sunt legate într-un fel sau altul de Rusia.

Declarația lui Cristian Bușoi vine în contextul în care administrația a impus sancțiuni asupra companiilor Rosneft și Lukoil. Europenii au impus și ei la rândul lor propriile sancțiuni după mișcarea americană, dar nu mai asupra Rosneft, nu și Lukoil.

Totodată, aceste informații trebuie citite în cheia în care președintele României, Nicuşor Dan, a fost întrebat cum ar trebui să reacţioneze România în cazul companiei Lukoil, având în vedere sancţiunile impuse de SUA.

”În discuţia despre pachetul 19 şi pachetul 20 al Uniunii a fost rostit cuvântul Lukoil. Deci până în acest moment România a acţionat solidar cu ţările din Uniune, s-a alăturat pachetelor de sancţiuni. Cred că în perioada imediat următoare vom face la fel”, a explicat acesta.

Ce se va întâmpla cu benzinăriile Lukoil din România. Anunțul președintelui Nicușor Dan
Ce se va întâmpla cu benzinăriile Lukoil din România. Anunțul președintelui Nicușor Dan
Nicușor Dan a luat în vizor una dintre cele mai puternice companii din România: celebra rețea de benzinării Lukoil, afacere finanțată cu capital rusesc. După reuniunea Consiliului...
Presa franceză leagă explozia de la rafinăria Petrotel-Lukoil de un incident similar din Ungaria, la doar câteva ore. Ambele au legături cu Rusia
Presa franceză leagă explozia de la rafinăria Petrotel-Lukoil de un incident similar din Ungaria, la doar câteva ore. Ambele au legături cu Rusia
Două rafinării europene importante au fost afectate de incidente cu potențial dezastruos luni, 20 octombrie, scrie „Le Figaro”. Cotidianul notează că ambele rafinării, cea de la...
#international, #sanctiuni, #Rosneft, #Lukoil , #energie
