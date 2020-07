Aplicatia TikTok, anchetata oficial in SUA din motive de securitate

Secretarul de stat Mike Pompeo vehiculase deja ideea interzicerii TikTok in Statele Unite, deoarece este proprietatea companiei chineze ByteDance. Administratia de la Washington a inasprit in ultima vreme masurile impotriva firmelor IT din China , avertizand ca acestea prezinta riscuri de securitate.'TikTok este supusa unei investigatii a CFIUS si ii vom face o recomandare presedintelui in aceasta privinta, saptamana aceasta', a spus Mnuchin, aflat alaturi de presedintele Donald Trump , care a confirmat: 'Suntem cu ochii pe TikTok'.Platforma media a insistat ca nu pune datele utilizatorilor la dispozitia guvernului de la Beijing si ca actioneaza cu buna-credinta in SUA. Unul din argumente a fost ca si directorul general este cetatean american, iar altul - amploarea operatiunilor pe teritoriul american.Cu TikTok, utilizatorii pot crea materiale video scurte, de multe ori cu efecte simple si cu muzica, devenite tot mai populare in special in randul celor de varste mici.Conform aplicatiei Annie, care urmareste datele mobile, TikTok este aplicatia cu numarul cel mai mare de descarcari de pe internet in primul trimestru al acestui an.