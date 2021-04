Atrocitatile nazistilor de la Stalingrad: Documente secrete declasificate VIDEO

Dezvaluirile vin in aceeasi luna cand s-a sarbatorit Ziua Internationala a Eliberarii din lagarele de concentrare naziste, comemorand 76 de ani de la momentul punerii in libertate a prizonierilor de la Buchenwald, Germania, potrivit Newsweek Documentele publicate de Rusia provin din arhiva si contin scrisori, fotografii si alte acte oficliale despre tabara din apropiere de Stalingrad, locul unde a avut loc batalia cu acelasi nume dintre Uniunea Sovietica si Germania, care s-a incheiat in februarie 1943.Lagarul Alekseevka era inconjurat cu sarma ghimpata, iar acolo au fost "torturati in mod brutal" 1.500 de membri ai Armatei Rosii, conform extraselor dezvaluite de agentiile de presa rusesti.Alte documente descriu conditiile pe care le aveau prizonierii sovietici in lagarul de la Demyansk, care acum face parte din regiunea Novgorod, Rusia si unde erau inchisi circa 13.000 de oameni. Acesta era atat de aglomerat la sfarsitul anului 1941, incat multi dintre ei trebuiau sa doarma in picioare.De asemenea, au iesit la iveala si alte atrocitati efectuate de catre armata lui Hitler in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial , precum executarea a doua duzini de familii din satul Tenitsa, regiunea Chernihiv, Uniunea Sovietica, in 1943.