China a pierdut razboiul psihologic si a retras navele din apropierea statului Filipine. Cum a intimidat SUA cu avioanele F-16

Dupa ce SUA au trimis in regiune mai multe nave de lupta, parea o confruntare psihologica, iar China a clipit prima si si-a retras navele, anuntaLa jumatatea lunii martie peste 200 de nave chineze, despre care Beijingul afirma ca ar fi nave de pescuit, au ajuns in reciful Whitsun, teritoriu revendicat de China. Pe de alta parte, Filipine spune ca sunt nave militie, nave civile pe care China le-a inarmat si care contribuie la provocarile Beijingului. Manila a acuzat ca ii este incalcat teritoriu.Ca raspuns, SUA au transmis Chinei acum doua saptamani ca orice actiune militara impotriva statului Filipine va atrage de la sine un raspuns militar american. Totodata, pentru a descuraja China, Washingtonul a trimis in regiune mai multe forte militare.Saptamana trecuta China si-a retras navele din regiunea disputata. "Chinezii au clipit", a declarat Jerry Hendrix, ofiter in rezerva al US Navy si actual expert militar, care a adaugat ca Beijingul a inteles ca SUA nu dau inapoi iar actiunea lor contribuie la militarizarea regiunii. Ramane de vazut insa pentru cat timp "au clipit" chinezii.Cert e ca la actiunile de descurajare pe langa fortele navale au participat si patru aeronave F-16. Potrivit unei analize a jurnalistului militar David Axe, publicata in Forbes, pe data de 12 aprilie, ca parte a actiunilor de descurajare, patru avioane F-16 ale US Air Force, puternic inarmate, au decolat de la Baza Aeriana Misawa din nordul Japoniei si au zburat peste Marea Chinei de Sud, la sud de Taiwan si deasupra portavionul USS Theodore Roosevelt.A fost o demonstratie de forta a americanilor, fiecare aeronava F-16 avand sase rachete aer-aer. Problema e ca baza aeriana de unde au decolat avioanele de lupta este foarte, foarte departe de Marea Chinei de Sud si implicit de Taiwan.Demonstratia de forta a SUA cu cele patru F-16 puternic inarmate a scos la iveala o mare problema: A fost nevoie de patru "cisterne aeriene" pentru ca avioanele de vanatoare sa ajunga in regiuneSpre exemplu, scrie sursa citata, e foarte posibil ca avioanele sa fi decolat chiar din Misawa si nu din baza aeriana Kadena, aflata pe insula Okinawa, unde opereaza doua escadrile de F-15. Kadena se afla la 800 de km de Marea Chinei de Sud, in timp ce Misawa la nu mai putin de aproximativ 3.000 de km!In orice caz, pentru a ajunge in Marea Chinei de Sud cele patru aeronave F-16 au avut nevoie de patru "cisterne aeriene" KC-135 care le-au realimentat. Aeronavele de realimentare au avut transpoderul radio pornit, astfel ca traseul lor a putut fi analizat pe site-urile publice, precizeaza sursa citata.De precizat e ca un F-16 inarmat atat de puternic nu poate zbura mai mult de 640 de km. Asadar a fost nevoie de 4 KC-135, pentru tot atatea F-16, ca avioanele de lupta sa faca demonstratia de forta in Marea Chinei de Sud.Jurnalistul militar atrage atentia ca exceptand escadrilele de F-15 aflate la baza aeriana din Kadena, avioanele F-16 aflate la Misawa sunt fortele militare aeriene permanente americane cele mai apropiate de Taiwan si Marea Chinei de Sud. Adica la aproape 3.000 de km distanta. "Imaginati-va de cate aeronave de realimentare ar avea nevoie o forta militara mut mai mare", precizeaza Axe.Analiza precizeaza ca SUA au mult mai multe aeronave de lupta decat China, avioane care sunt si mai moderne si performante. Dar Beijingul detine avantajul geografic prin zeci de baze aeriene aflate in imediata apropiere a Taiwanului.