Peste 10.000 de morti, in 2010, in conflictul din Afganistan

Conflictul afgan a facut in 2010 peste 10.000 morti, dintre care 20% au fost civili.

Conform cifrelor publicate duminica seara de Ministerul afgan de Interne, 8.560 persoane - civili, politisti si insurgenti - au fost ucisi in 2010 in violentele legate de conflictul care are loc din 2001 intre fortele afgane, sprijinite de cele straine, si miscarea talibanilor, informeaza AFP.

Ministerul afgan al Apararii a indicat la randul sau ca 810 de soldati afgani au pierit in 2010.

Potrivit site-ului independent icasualties.org, operatiunile din Afganistan au costat viata a 711 de soldati straini in 2010, anul cel mai sangeros pentru fortele coalitiei conduse de SUA.

Purtatorul de cuvant al Ministerului afgan de Interne, Zemarai Bashary, a indicat ca 2.043 de civili au fost ucisi in anul ce tocmai s-a incheiat, fie in atentatele insurgentilor, fie in timpul operatiunilor militare impotriva talibanilor.

Aceasta cifra este inferioara celei anuntate de ONU, care a estimat intr-un raport publicat in decembrie ca 2.412 de civili au fost ucisi in perioada ianuarie-octombrie 2.010, cu 20% mai mult in raport cu aceeasi perioada a anului 2009.

Zemarai Bashary a mai indicat ca 1.292 de politisti au fost ucisi in 2010 in cadrul conflictului, in timp ce miscarea talibana a pierdut 5.225 de luptatori.

NATO, care a desfasurat 140.000 de persoane in Afganistan, intentioneaza sa transfere responsabilitatea securitatii pe intreg teritoriul tarii fortelor de securitate afgane, un proces care se va desfasura treptat pana in 2014.

