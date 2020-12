Sarbii au reusit sa doboare un avion F-117 si sa loveasca un altul. Dezvaluirile unui pilot american care a luptat in razboiul din Iugoslavia

Un ofiter american, Lt. Col. (r.) Charlie Hainline, fost pilot american de F-117, a venit cu noi detalii despre acest eveniment, informeaza The Drive, citat de Defense Romania. Desi nu a precizat o data, el a vorbit despre acest incident, care a avut loc pe 27 martie 2000. In ambele incidente antiaeriana sarba a folosit sisteme S-125 Neva. Americanul a dezvaluit si ca un alt avion a fost lovit de artileria sarbilor."M-am uitat in dreapta mea deasupra Belgradului si am vazut o racheta uriasa lansata de la sol, semana cu Saturn V. Stiam ca celalalt avion F-117 era undeva in zona. Apoi am vazut o alta racheta lansata", a spus pilotul, potrivit sursei citate.Hainline se afla la mai putin de un minut distanta de tinta sa si a povestit ca in timp ce isi continua misiunea, o racheta a explodat si cealalta a trecut alaturi, dar nu stia daca celalalt F-117 Nighthawk a fost lovit sau nu. Finalmente, el si-a indeplinit misiunea, iar apoi s-a deplasat la punctul de intalnire cu celalalt bombardier, pentru alimentare. Tot el a dezvaluit ca celalalt avion F-117 a ajuns tarziu la locul intalnirii si era avariat. In cele din urma, cele doua avioane s-au intors cu bine la baza din Germania de unde pornisera in misiune.