Seful Hezbollah condamna atacul de la Nisa, dar cere Frantei sa evite un razboi impotriva islamului

Intr-o interventie televizata cu ocazia sarbatorii Mawlid (cand se celebreaza nasterea profetului Mohamed), Nasrallah a condamnat atacul de joi din Franta comis de un tunisian musulman in care si-au pierdut viata trei persoane. "Condamnam cu tarie acest incident si musulmanii de pretutindeni l-au condamnat la rand lor. Daca agresorul este musulman, nimeni nu poate da vina pe islam pentru aceasta crima (...) Acest act este respins de religia musulmana, care interzice uciderea oamenilor nevinovati", a declarat seful Hezbollah."Nu exista terorism islamic sau fascism islamic si oricine comite crima este un criminal", a adaugat el.In ceea ce priveste caricaturile, Nasrallah a spus ca "autoritatile franceze trebuie sa se gandeasca la corectarea acestei greseli uriase". "Niciun musulman din lume nu poate accepta ca demnitatea sa, demnitatea profetului sau, sa fie insultata"."Autoritatile franceze s-au lasat atrase impreuna cu toata Franta - si vor sa antreneze si Europa - intr-un razboi impotriva islamului si a musulmanilor din motive de neinteles", a mai declarat, adaugand ca acesta "este un razboi pierdut".Referindu-se la Occident, Nasrallah a spus: "Ideologia terorista din regiunea noastra a fost protejata de tarile occidentale, administratia SUA si guvernele europene sustin si finanteaza aceste grupari din Siria si Irak , iar utilizarea acestui tip de grupari trebuie sa inceteze".Manifestari de protest fata de declaratiile presedintelui francez Emmanuel Macron , care a aparat dreptul de a-l caricatura pe profet ca parte a libertatii de exprimare dupa decapitarea profesorului care aratase elevilor sai astfel de caricaturi, au avut loc in mai multe tari arabe si musulmane. Islamul, in interpretarea sa stricta, interzice orice reprezentare a profetului Mahomed.