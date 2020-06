SUA: Numarul mortilor de COVID-19, mai mare decat al soldatilor americani care au murit in Primul Razboi Mondial

Ziare.

Statele Unite au deplans 740 de morti in 24 de ore, potrivit datelor raportate de Universitatea Johns Hopkins marti la orele 20.30 (miercuri, 00.30 GMT).Numarul total al deceselor de COVID-19 inregistrate in tara a depasit 116.850, mai mult decat numarul soldatilor americani ucisi in Primul Razboi Mondial - circa 116.500, potrivit Departamentului Veteranilor din SUA.Bilantul american al pandemiei l-a depasit in aprilie pe cel al soldatilor morti in cele doua decenii de conflict in Vietnam, un prag cu o valoare simbolica, pentru ca acest razboi ramane unul din cele mai mari traumatisme traite de americani in secolul al XX-lea.Tara, care in valoare absoluta este cea mai afectata de pandemie atat ca numar de morti, cat si de cazuri inregistrate, numara peste 2,13 milioane de contaminari diagnosticate, dintre care 583.500 de persoane au fost declarate vindecate.Statele Unite au raportat duminica si luni cele mai scazute bilanturi zilnice de la sfarsitul lui martie, cu circa 380 de morti in 24 de ore. Reducerea pare sa fi fost accentuata de lipsa datelor actualizate de autoritatile sanitare la nivel local, notata la fiecare sfarsit de saptamana.De la inceputul lui iunie, SUA depasesc rar pragul de 1.000 de decese zilnice cauzate de coronavirus, dar inregistreaza zilnic 20.000 de cazuri noi, valoare stabila de cateva saptamani.Primul val de contaminari nu a trecut complet, pandemia deplasandu-se de la New York si Nord-Est spre o zona larga ce acopera sudul si vestul tarii.