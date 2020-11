Turcia va participa alaturi de Rusia la misiunea de incetare a focului in Nagorno-Karabah

Un centru comun de "observare si supraveghere" a incetarii focului va fi infiintat in teritoriile recastigate de Azerbaidjan si va fi decis de Baku, potrivit presedintelui Erdogan.O "mare responsabilitate" revine Moscovei in implementarea acordului de incetare a focului, a adaugat presedintele Erdogan, conforma informatiilor publicate pe site-ul presedintiei turce.Presedintele Turciei a subliniat, de asemenea, ca sunt esentiale crearea unui coridor intre Azerbaidjan si regiunea sa Nahicevan aflata la granita cu Turcia, precum si revenirea azerilor in Nagorno-Karabah.