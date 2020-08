Un arhitect francez specializat in restaurarea cladirilor distruse de razboi, victima a exploziilor din Beirut

"Arhitectul francez Jean-Marc Bonfils a murit in teribilul dezastru din Beirut. Aduc un omagiu lucrarilor sale importante, precum restaurarea cladirilor de patrimoniu distruse de razboiul din Liban. Franta si Libanul sunt unite in durerea provocata de moartea sa", se arata intr-un mesaj postat in noaptea de miercuri spre joi pe contul ei de Twitter Conform celui mai recent bilant provizoriu al ministerului libanez al sanatatii, cel putin 113 persoane au murit si 4.000 au fost ranite in urma exploziilor. Printre cei decedati au fost identificati cel putin 21 de cetateni francezi, conform Parchetului din Paris, care a deschis miercuri o ancheta.Presedintele Emmanuel Macron se deplaseaza joi in Liban, insotit de ministrul de externe Jean-Yves Le Drian, "pentru a aduce mesajul fraternitatii si solidaritatii din partea francezilor" si pentru a "face bilantul situatiei cu autoritatile politice".