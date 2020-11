VIDEO Armenii din Nagorno-Karabah isi ard casele inainte de a parasi regiunea. Unii au mutat si mormantul parintilor

"Aceasta este ultima zi, maine soldatii azeri vor fi acolo", a spus un soldat din satul Charektar, din regiunea Kalbajar, care urmeaza sa fie predata Azerbaidjanului.Numai in acest sat, marcand limita cu districtul vecin Martakert, care trebuie sa ramana sub control armean, cel putin sase case au fost incendiate sambata dimineata.Intr-un material video publicat de BBC, oamenii spun ca nu-si vor lasa casele pe mainile strainilor si ca stie deja ca toti cei din regiune isi vor arde locuintele inainte sa plece, citeaza Agerpres."Aceasta este casa mea, nu o pot lasa pe mana turcilor", a spus proprietarul uneia dintre casele incendiate. "Toata lumea isi va arde casa astazi (...) Ni s-a dat termen pana la miezul noptii sa plecam. Am mutat si mormantul parintilor, azerbaidjanii vor avea o placere sa profaneze mormintele noastre, este insuportabil", a adaugat el.