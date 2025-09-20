Reacția ministrului de externe al României pentru CNN după ce trei avioane ruseşti au pătruns în spaţiul aerian al Estoniei: „Rusia încearcă să submineze coerenţa NATO”

Rusia încearcă să submineze coerenţa NATO, dar obţine exact opusul, a declarat vineri la CNN ministrul de externe al României, Oana Ţoiu, precizând că a discutat cu omologul său de la Tallinn, Margus Tsahkna, despre intruziunea celor trei avioane ruseşti în spaţiul aerian al Estoniei.

„Considerăm (incidentul) ca fiind intenţionat şi suntem clari cu privire la faptul că este inacceptabil”, a spus Oana Ţoiu la CNN. „Rusia încearcă să submineze coerenţa NATO, dar cred că obţine exact opusul. Suntem în strânsă legătură unii cu ceilalţi”, a adăugat ea. „Vedem şi mai clar că decizia pe care am luat-o la summitul de la Haga de a creşte cheltuielile militare la 5 la sută din PIB este decizia potrivită şi ne accelerăm sancţiunile”, a arătat şefa diplomaţiei române.

„Rusia a încălcat deja de patru ori spaţiul aerian al Estoniei în acest an, ceea ce în sine este inacceptabil. Dar incursiunea de astăzi, în care trei avioane de vânătoare au intrat în spaţiul nostru aerian, este fără precedent”, a declarat, la rândul său, ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, citat de CNN. „Testarea din ce în ce mai extinsă a limitelor şi agresivitatea crescândă a Rusiei trebuie să fie întâmpinate cu o creştere rapidă a presiunii politice şi economice”, a spus şeful diplomaţiei estone.

Ministerul de Externe estonian a anunţat că l-a convocat pe reprezentantul diplomatic al Rusiei

NATO a interceptat vineri trei avioane ruseşti care au încălcat spaţiul aerian al Estoniei, au anunţat Ministerul de Externe al ţării şi un purtător de cuvânt al Alianţei Nord-Atlantice.

Trei avioane de vânătoare ruseşti MiG-31 au intrat vineri fără permisiune în spaţiul aerian estonian deasupra Golfului Finlandei şi au rămas acolo timp de 12 minute. Avioane de vânătoare italiene F-35 staţionate în Estonia în cadrul operaţiunii NATO Eastern Sentry (Santinela Estică), alături de avioane suedeze şi finlandeze, au răspuns la intruziune, iar avioanele ruseşti au fost ulterior „forţate să fugă”, după cum a declarat prim-ministrul estonian Krisen Michal. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lăudat răspunsul alianţei ca fiind „rapid şi decisiv”.

Estonia a solicitat consultări în temeiul articolului 4 din Tratatul NATO în urma acestei încălcări „total inacceptabile”, a anunţat premierul Michal.

