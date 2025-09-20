Reacția ministrului de externe al României pentru CNN după ce trei avioane ruseşti au pătruns în spaţiul aerian al Estoniei: „Rusia încearcă să submineze coerenţa NATO”

Autor: Vlad Ionescu
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 07:16
497 citiri
Reacția ministrului de externe al României pentru CNN după ce trei avioane ruseşti au pătruns în spaţiul aerian al Estoniei: „Rusia încearcă să submineze coerenţa NATO”
Oana Ţoiu, ministrul de Externe Foto: Facebook/Oana Țoiu

Rusia încearcă să submineze coerenţa NATO, dar obţine exact opusul, a declarat vineri la CNN ministrul de externe al României, Oana Ţoiu, precizând că a discutat cu omologul său de la Tallinn, Margus Tsahkna, despre intruziunea celor trei avioane ruseşti în spaţiul aerian al Estoniei.

„Considerăm (incidentul) ca fiind intenţionat şi suntem clari cu privire la faptul că este inacceptabil”, a spus Oana Ţoiu la CNN. „Rusia încearcă să submineze coerenţa NATO, dar cred că obţine exact opusul. Suntem în strânsă legătură unii cu ceilalţi”, a adăugat ea. „Vedem şi mai clar că decizia pe care am luat-o la summitul de la Haga de a creşte cheltuielile militare la 5 la sută din PIB este decizia potrivită şi ne accelerăm sancţiunile”, a arătat şefa diplomaţiei române.

„Rusia a încălcat deja de patru ori spaţiul aerian al Estoniei în acest an, ceea ce în sine este inacceptabil. Dar incursiunea de astăzi, în care trei avioane de vânătoare au intrat în spaţiul nostru aerian, este fără precedent”, a declarat, la rândul său, ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, citat de CNN. „Testarea din ce în ce mai extinsă a limitelor şi agresivitatea crescândă a Rusiei trebuie să fie întâmpinate cu o creştere rapidă a presiunii politice şi economice”, a spus şeful diplomaţiei estone.

Ministerul de Externe estonian a anunţat că l-a convocat pe reprezentantul diplomatic al Rusiei

NATO a interceptat vineri trei avioane ruseşti care au încălcat spaţiul aerian al Estoniei, au anunţat Ministerul de Externe al ţării şi un purtător de cuvânt al Alianţei Nord-Atlantice.

Trei avioane de vânătoare ruseşti MiG-31 au intrat vineri fără permisiune în spaţiul aerian estonian deasupra Golfului Finlandei şi au rămas acolo timp de 12 minute. Avioane de vânătoare italiene F-35 staţionate în Estonia în cadrul operaţiunii NATO Eastern Sentry (Santinela Estică), alături de avioane suedeze şi finlandeze, au răspuns la intruziune, iar avioanele ruseşti au fost ulterior „forţate să fugă”, după cum a declarat prim-ministrul estonian Krisen Michal. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lăudat răspunsul alianţei ca fiind „rapid şi decisiv”.

Estonia a solicitat consultări în temeiul articolului 4 din Tratatul NATO în urma acestei încălcări „total inacceptabile”, a anunţat premierul Michal.

Președinta Comisiei Europene cere sancțiuni „fără întârziere” după ce avioanele rusești au invadat spațiul european
Președinta Comisiei Europene cere sancțiuni „fără întârziere” după ce avioanele rusești au invadat spațiul european
Trei avioane militare rusești MiG-31 au pătruns vineri în spațiul aerian al Estoniei și s-au apropiat de capitala Tallinn, fiind interceptate de aparate NATO. Incidentul a stârnit reacții...
Europa și SUA continuă afacerile cu Rusia, chiar și după sancțiunile aplicate. Care sunt țările care umflă conturile Kremlinului cu miliarde de euro
Europa și SUA continuă afacerile cu Rusia, chiar și după sancțiunile aplicate. Care sunt țările care umflă conturile Kremlinului cu miliarde de euro
La mai bine de trei ani de la invazia Rusiei în Ucraina, Uniunea Europeană și Statele Unite continuă să importe energie și materii prime din Rusia, în valoare de miliarde de euro. Deși...
#international, #Europa, #Rusia , #stiri internationale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Neverosimil! A costat 70.000.000 de euro si vrea sa se lase de fotbal la 24 de ani
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
"Printesa fantoma" din Maroc a aparut pe neasteptate in public, dupa ani de absenta. Cine este Lalla Salma

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Președinta Comisiei Europene cere sancțiuni „fără întârziere” după ce avioanele rusești au invadat spațiul european
  2. Trump susține că a vorbit cu Xi Jinping despre încheierea războiului din Ucraina. Chinezii nu recunosc nimic
  3. Reacția ministrului de externe al României pentru CNN după ce trei avioane ruseşti au pătruns în spaţiul aerian al Estoniei: „Rusia încearcă să submineze coerenţa NATO”
  4. Rusia își construiește propriul „Starlink”. Un proiect ambițios cu miză tehnologică și strategică
  5. Boala care omoară de trei ori mai mulți români decât cancerul. Situație alarmantă: „Ne aflăm într-o zonă roșie”
  6. Un universitar german dezvăluie scenariul ce ar fi în mintea lui Putin: Dacă Rusia câștigă, ce se întâmplă?
  7. Pericolul care îl paște pe Putin: Efectul neștiut al unei Ucraine libere, ce ar lovi dezastruos Rusia
  8. Noi dovezi despre faimosul OZN căzut la Roswell: Documente declasificate, nava extraterestră prăbușită în 1947 VIDEO
  9. Secrete dezvăluite de la banchetul regelui Charles: Surpriză mare, Trump a stat lângă altă femeie, nu alături de Melania VIDEO
  10. SUA și Irakul anunță lichidarea, în Siria, a unui lider al grupării teroriste ISIS. Era acuzat că plănuia atentate în Statele Unite