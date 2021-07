Cum vrea să participe Basarabia la Programul SpaceX. Propunerea unui influent personaj de peste Prut către Elon Musk VIDEO

Chiril a publicat mesajul pe Youtube, iar în videoclip apar mai multe imagini din copilăria fostului deputat. În una dintre ele, apare în brațele lui Andrian Nicolaev, soțul Valentinei Tereșkova, prima femeie care a zburat în spațiu.Într-o altă fotografie, în care încercând să arate legătura Republicii Moldova cu spațiul, apare și tatăl lui Chiril, Petru, alături de cosmonautul Iurii Gagarin, care a vizitat Republica Moldova în 1966.„Te întrebi probabil cine este acest nebun care are îndrăzneala de a vorbi în numele întregii națiuni…Oamenii noștri sunt pregătiți pentru mari realizări și s-au săturat să asculte despre toate ideologiile care rămân în teorie, deoarece au dovedit inconsecvența justificării lor teoretice prin practică. Probabil că te gândești la asta chiar acum – „ce vorbești, Kirill, ce legătură are țara ta și proiectul meu de explorare spațială? îți voi explica. Din informațiile publice disponibile pentru noi, vă concentrați asupra dezvoltării unei soluții tehnice pentru livrarea oamenilor pe Marte și în spațiu. Apare astfel o întrebare logică, cine îi va întâlni acolo, va construi noi infrastructuri, cine va lucra ca ghizi, profesori, medici etc.? Cine va crea noi relații socio-economice? Desigur, pentru a face acest lucru ar fi necesar să se pregătească o nouă generație de profesioniști prin implementarea de noi sisteme de formare, îngrijire a sănătății, legea și ordinea etc., care vor fi dezvoltate de la zero, luând în considerare experiențele negative ale civilizației umană din aceste zone”, spune Lucinschi.„Știu că pare un mesaj ciudat, dar dacă te stai să te gândești, întreaga națiune a moldovenilor îți propune să lansezi un program educațional global pentru antrenamentul personalului prefesionist pe teritoriul țării noastre. Pentru implementarea acestui proiect, este necesară crearea unui nou ecosistem într-o țară selectată separat – în Moldova. Aici am putea aduce și antrena cei mai talentați și înțelepți oameni din întreaga lume, care ulterior, bazându-se pe experiența de sute de ani a umanității, vor dezvolta un prototip al celui mai eficient model de management al unui nou sistem social, eficiența căruia am putea-o testa în țara noastră. Putem alege cel mai bun model cu profesioniști bine antrenați, care să explorezealte planete. Noi, moldovenii, suntem pregătiți să ne alăturăm Programului Space X, pentru a antrena noi manageri spațiali, precum și a testa cele mai bune modele în țara noastră”,mai menționează Chiril Lucinschi.Fostul politician i-a cerut lui Elon Musk să îi ofere la rândul său un răspuns public la mesajul video.„Să vedem câți oameni sunt gata să își pună cuvântul și visele în aplicare și să schimbe lumea în bine. Vom demonstra întregii lumi că totul este posibil. Suntem pregătiți să începem această aventură alături de tine din 27 august 2021”, precizează Lucinschi la sfârșitul scrisorii sale.