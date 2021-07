Rascoala detinutilor din penitenciarul Lipcani, suprimata de mascati. De unde a inceput scandalul VIDEO

Barbatul s-a opus actiunilor de transfer catre o alta puscarie, iar riposta lui a degenerat intr-o adevarata rascoala. 30 de detinuti au fost implicati, insa scandalul a fost oprit in scurt timp de mascati, conform deschide.md "Administratia Nationala a Penitenciarelor cu sprijinul organelor de politie si ale pompierilor au intreprins toate actiunile necesare intru remedierea situatiei si lichidarea incendiului. Incidentul a fost notificat organelor procuraturii si politiei, precum si Oficiului Avocatului Poporului. Cauzele si imprejurarile producerii incidentului vor putea fi stabilite, cu exactitate, de organele de drept abilitate in efectuarea cercetarilor, iar Administratia Nationala a Penitenciarelor a initiat o ancheta interna pe acest caz", se arata intr-un comunicat ANP transmis presei din aceasta tara.Conform aceluiasi comunicat, va fi inaintata si o actiune civila in judecata pentru ca persoanele care se fac vinovate sa achite despagubirile materiale.