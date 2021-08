De ce și-a trimis Putin omul de încredere în Republica Moldova. ”Este un experiment de laborator pentru o soluție de compromis între Rusia și Occident”

Aceasta este opinia lui Vladimir Socor, pe marginea vizitei la Chișinău a șefului adjunct al administrației prezidențiale din Rusia, Dmitri Kozak, care ar fi „tatonat” noua putere instalată după victoria Maiei Sandu și a partidului PAS „Domnul Kozak a dorit, din însărcinarea președintelui Vladimir Putin , să testeze noua conducere de stat. R. Moldova nu este o prioritate pe agenda de politică externă a Rusiei. Totuși, Kremlinul ar dori să inițieze în R. Moldova un experiment pentru o soluție de reconciliere a intereselor Rusiei și intereselor occidentale în una dintre țările situate între Europa și Rusia. Și în Europa, și în Rusia multora li se pare că în R. Moldova conflictul din Transnistria ar fi mai lesne de rezolvat decât conflictele de pe teritoriile Georgiei sau Ucrainei și de aceea conflictul din Transnistria ar putea servi drept un experiment de laborator pentru o soluție de compromis între Rusia și Occident. Eu cred că acesta este cel mai important dintre interesele Rusiei în R. Moldova, altfel interesul geopolitic al Rusiei în R. Moldova este foarte mic. Dintre toate țările din Parteneriatul Estic al UE, R. Moldova prezintă cea mai mică valoare geopolitică pentru Rusia în virtutea geografiei specifice a R. Moldova”, a declarat acesta într-o intervenție pentru Europa Liberă.Analistul a mai adăugat că Republica Moldova are un mare avantaj față de Georgia și Ucraina , deoarece nu are graniță comună cu Rusia.„Acesta a fost un mare avantaj cu care R. Moldova a pornit la drum din 1991 încoace. Neavând hotar comun cu Rusia, R. Moldova putea să se dedice în liniște reformelor interne și a fost o mare șansă pe care Republica Moldova a ratat-o până acum. Am încredere că noua conducere a R. Moldova, în frunte cu Maia Sandu , va reuși să recupereze acest handicap, dar va avea nevoie de câțiva ani în acest scop. Iar în acești câțiva ani, R. Moldova are nevoie de liniște pentru a se concentra asupra reformelor interne. De aceea, din punctul de vedere al R. Moldova, problema Transnistriei nu reprezintă o prioritate de vârf”, spune sursa citată.„Chișinăul are obligația de a cere în continuare retragerea trupelor rusești de pe teritoriul R. Moldova și înlocuirea acestora cu o operațiune internațională. Și guvernele de până acum au cerut aceste lucruri, dar guvernele de până acum nu au întreprins nimic pentru a avansa un asemenea proces. Guvernele de până acum s-au mulțumit să vorbească despre acest proces fără consecințe practice. R. Moldova trebuie să inițieze niște pași concreți și să ceară unui for internațional, probabil UE, să purceadă la pregătiri pentru un contingent civil de observatori care să înlocuiască trupele rusești”, a conchis Socor.