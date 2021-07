Statele Unite doneaza 500.000 de vaccinuri Johnson&Johnson Republicii Moldova

Romania a donat alte 100.000 de doze

Potrivit sursei citate, vaccinurile Johnson & Johnson sunt produse in SUA si vor fi distribuite prin intermediul platformei COVAX.Oficialii diplomatiei americane sustin ca primele 150.000 de doze vor ajunge in Moldova pe 12 iulie, actiunea fiind considerata "un moment unic in istorie"."Nu putea exista un prilej mai important pentru aceasta donatie. SUA ramane partenerul ferm al Republicii Moldova in combaterea acestei pandemii si salvarea vietilor cetatenilor Moldovei. Dupa cum a spus presedintele Biden, Statele Unite se angajeaza sa confere eforturilor internationale de vaccinare aceeasi rapiditate pe care a demonstrat-o pe plan intern.Aceasta donatie este cea mai recenta intr-un parteneriat extins si productiv, in cadrul caruia s-au acordat peste patru milioane de dolari de asistenta legata de combaterea COVID in Republica Moldova , inclusiv echipamente fizice precum frigidere de laborator si distilatoare de apa si, de asemenea, pregatire profesionala pentru personalul centrelor de vaccinare si Agentiei Nationale pentru Sanatate Publica", a transmis Ambasada SUA din Republica Moldova.Joi, 8 iulie, guvernul a anuntat donarea a peste 100.000 de doze de vacin impotriva COVID-19 catre Republica Moldova si a peste 10.000 catre Georgia "Guvernul Romaniei a aprobat o hotarare privind acordarea unor ajutoare umanitare, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova, in vederea gestionarii epidemiei COVID-19. Ajutorul umanitar pentru Republica Moldova consta in acordarea a 100.620 de doze de vaccin Pfizer BioNTech impotriva COVID-19, din numarul de doze de achizitionate de Ministerul Sanatatii", au transmis autoritatile.