Franța se prăvălește în tendințele agențiilor de rating ca urmare a crizei politice. S&P a retrogradat ratingul țării de la AA- la A+

Instabilitatea politică și incertitudinea bugetară din Franța au determinat S&P Global să retrogradeze ratingul țării de la AA- la A+.

Decizia vine pe fondul instabilității politice care pune în pericol eforturile guvernului de a-și redresa finanțele publice, scrie Mediafax.

De obicei, agențiile de rating operează modificări doar conform unui calendar prestabilit, însă S&P a explicat că retrogradarea Franței la A+ de la AA- este justificată după o săptămână tensionată, în care premierul Sébastien Lecornu a anunțat suspendarea reformei pensiilor din 2023, intens contestată, și s-a confruntat cu două moțiuni de cenzură.

„Ne așteptăm ca incertitudinea politică să afecteze economia franceză prin descurajarea investițiilor și a consumului privat și, implicit, a creșterii economice”, a transmis agenția în comunicat.

Lecornu a reușit să treacă de cele două moțiuni de cenzură de joi, însă supraviețuirea guvernului a venit cu prețul renunțării la reforma emblematică a președintelui Emmanuel Macron, pentru a obține sprijinul socialiștilor.

Cel mai recent, luna trecută, Moody’s a confirmat calificativul României la "Baa3", pe ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor, cu perspecitivă negativă. Agenţia internaţională de evaluare fiscală spune că măsurile fiscale adoptate de guvern în iulie şi septembrie au îmbunătăţit semnificativ perspectivele fiscale ale României, însă rămân riscuri semnificative de implementare.

