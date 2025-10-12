Robert De Niro îi îndeamnă pe americani să protesteze pașnic pe 18 octombrie, în cadrul mișcării „No Kings” („Fără regi”), o campanie care vrea să apere democrația în fața tendințelor autoritare pe care le atribuie președintelui Donald Trump.

Într-un videoclip difuzat pe pagina The Invisible Project, De Niro anunță o mobilizare națională: peste 2.000 de proteste planificate în toate statele americane.

„Protestul original No Kings a avut loc acum 250 de ani. Americanii au decis atunci că nu vor să trăiască sub domnia regelui George al III-lea. Și-au declarat independența și au dus un război sângeros pentru democrație. De atunci, am avut două secole și jumătate de democrație, adesea dificilă, uneori haotică, dar mereu esențială”, spune De Niro.

„Democrația nu are regi”

Campania „No Kings” marchează 250 de ani de la primul protest cu acest slogan, organizat de coloniștii americani împotriva regelui George al III-lea, înaintea Declarației de Independență.

„Am luptat în două războaie mondiale pentru a o păstra. Iar acum avem un viitor rege care vrea să ne-o ia. Regele Donald I. La naiba cu asta! Ne ridicăm din nou, de data aceasta fără violență, ridicându-ne vocile pentru a declara că nu există regi. Eu sunt Robert De Niro și vă cer să vă ridicați și să fiți prezenți la protestul No Kings din 18 octombrie. Vizitați nokings.org pentru a găsi, organiza sau susține un protest în apropierea voastră. Suntem cu toții împreună în asta: indivizibili, cu libertate și dreptate pentru toți”, a mai transmis actorul.

Actorul, cunoscut pentru pozițiile sale ferme împotriva lui Trump, a avertizat în repetate rânduri că „democrația americană este în pericol”. El îndeamnă acum cetățenii să participe la proteste și să acceseze platforma nokings.org pentru a se alătura mișcării.

Ads