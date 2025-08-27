Românii din Germania care vor să plece în concediu acasă și nu anunță autoritățile rămân fără ajutoare sociale

Autor: Luca Dinulescu
Miercuri, 27 August 2025, ora 13:14
704 citiri
Românii din Germania care vor să plece în concediu acasă și nu anunță autoritățile rămân fără ajutoare sociale
Românii din Germania care vor să plece în concediu acasă și nu anunță autoritățile rămân fără ajutoare sociale. Foto: Pexels

Cel puțin o familie de români din Gelsenkirchen a rămas fără beneficiile sociale după ce controalele autorităților germane au scos la iveală că a părăsit Germania pentru a merge „în concediu în România” fără să notifice instituțiile responsabile.

O amplă acțiune de control desfășurată recent în Gelsenkirchen, situat în landul Renania de Nord-Westfalia, a scos la iveală numeroase nereguli, printre care locuințe improvizate, fraude cu ajutoare sociale și condiții de trai insalubre, transmite stiridiaspora.ro.

Totodată, în cadrul verificărilor, inspectorii au semnalat cazul unei familii de români care, potrivit vecinilor, se afla de câteva săptămâni „în concediu în România”.

Neanunțarea oficială a acestei deplasări a determinat Jobcenter-ul să suspende plata ajutoarelor sociale pentru această gospodărie, conform legislației în vigoare. Potrivit normelor, dacă beneficiarii pleacă din Germania fără a informa autoritățile, prestațiile sociale pot fi reduse sau sistate.

Locuințe improvizate și fraude sociale

Controalele au vizat în special cartierele Bulmke-Hüllen și Altstadt. Într-o clădire aprobată oficial ca școală industrială, inspectorii au descoperit cinci apartamente improvizate, a căror utilizare a fost interzisă imediat. Situații similare au fost identificate și în alte imobile, unde modificările ilegale și lipsa măsurilor de siguranță au dus la deschiderea de dosare împotriva proprietarilor.

În paralel cu familia aflată temporar în România, autoritățile au descoperit și alte forme de abuz: persoane care nu erau declarate în gospodărie, plecări neanunțate, ascunderea veniturilor sau lipsa transparenței în privința bunurilor deținute.

Într-un alt caz, o familie de români nu a declarat un al doilea vehicul, o autoutilitară implicată anterior în încălcări ale legislației deșeurilor, ceea ce a dus la anularea ajutoarelor sociale.

În timpul inspecțiilor, Jobcenter-ul a identificat mai multe cazuri de utilizare frauduloasă a prestațiilor sociale. Într-o gospodărie, plecarea tatălui nu fusese raportată din noiembrie 2024, ceea ce a generat încasarea unei sume necuvenite semnificative, potrivit știridiaspora.

Autoritățile au anunțat că vor transmite un raport instituțiilor de imigrație, pentru a revizui modul în care este aplicată libera circulație a cetățenilor europeni. Primăria din Gelsenkirchen a subliniat că verificările vor continua, iar combaterea fenomenului locuințelor ilegale și a abuzurilor legate de ajutoarele sociale rămâne o prioritate, întrucât acestea afectează siguranța și ordinea în comunitate.

„Scoruri” cu multe cifre la frontiera bulgară pentru migranți. Cât a ajuns să mai coste trecerea ilegală a acestora
„Scoruri” cu multe cifre la frontiera bulgară pentru migranți. Cât a ajuns să mai coste trecerea ilegală a acestora
Prețul trecerii ilegale a frontierei bulgare a crescut, a dezvăluit directorul Poliției de Frontieră, comisarul șef Anton Zlatanov, scrie Trud, potrivit Rador Radio România. „În 2023,...
Mai mulți români din Germania care au lucrat la construcția unui spital nu și-au primit salariile de 2 ani. „Vom rămâne pe stradă fără bani” VIDEO
Mai mulți români din Germania care au lucrat la construcția unui spital nu și-au primit salariile de 2 ani. „Vom rămâne pe stradă fără bani” VIDEO
Mai mulți muncitori români angajați în construcția Spitalului Central din Lörrach nu au primit, nici după doi ani, salariile cuvenite. Jürgen Höfflin de la Confederația Sindicală...
#international, #diaspora, #romani, #ajutoare sociale romani , #germania
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte in fata tuturor, atunci cand a aflat ca Taylor Swift se marita
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Americanii au ramas "masca". Asa a aparut Naomi Osaka pe teren, la US Open. "Efectul a fost cel dorit"

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Fost ministru al Justiției acuză magistrații că ocolesc legea: „Bravo, Sherlock! Schimbi eticheta, dar lași realitatea identică”
  2. Premierul Ilie Bolojan, de Ziua Independenței Republicii Moldova: „Vom înfrunta împreună provocările și vom continua să fim sprijin al fraților noștri de peste Prut”
  3. Când va fi finalizat proiectul privind pensiile magistraților. Ministrul atrage atenția că protestele din justiție nu respectă legea
  4. Cum pun fermierii români în pericol sănătatea consumatorilor. Otrava lăsată cu anii pe câmpuri care fac recoltele toxice: „Nu se merită” VIDEO
  5. Românii din Germania care vor să plece în concediu acasă și nu anunță autoritățile rămân fără ajutoare sociale
  6. CTP consideră că nu vor mai putea exista alte tăieri dacă Guvernul cedează în fața magistraților. „Dacă Nicușor Dan încearcă să emasculeze reforma, face foarte rău”
  7. Mesajul SUA de Ziua Independenței Republicii Moldova. Marco Rubio: „Așteptăm cu nerăbdare să aprofundăm parteneriatul nostru în anii următori” VIDEO
  8. Cum se va desfășura începutul anului școlar în contextul boicotului profesorilor. Sindicalist: „Nu putem dezamăgi părinții și copilașii”
  9. Autoritățile grecești au început să împartă amenzi turiștilor și localnicilor pentru un obicei care le pune viața în pericol VIDEO
  10. Coreea de Nord reacționează după întâlnirea președintelui sud-coreean cu Trump: „Un ipocrit” FOTO/VIDEO