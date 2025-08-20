România își ascunde viitorul agriculturii în „Seiful Apocalipsei” din Arctica. Ce a depozitat țara noastră

La peste o mie de kilometri de Polul Nord, în inima unui munte înghețat din arhipelagul norvegian Svalbard, România păstrează una dintre cele mai prețioase comori: semințele care asigură continuitatea culturilor noastre. În total, 1.216 probe din 76 de specii au fost trimise de Banca de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” din Suceava în cel mai sigur loc din lume pentru biodiversitatea agricolă – celebrul Seif al Apocalipsei.

Depozitul global a fost creat pentru a proteja recoltele planetei de dezastre naturale sau conflicte, iar România se numără printre cele 127 de organizații care au acces la acest spațiu unic. Semințele noastre sunt păstrate la -18 grade Celsius, în plicuri speciale din aluminiu, vidate, pentru a rezista decenii fără să își piardă viabilitatea.

Primele transporturi au avut loc în 2020 și 2022

Primele transporturi au avut loc în 2020 și 2022, iar fiecare expediere a fost planificată exclusiv în lunile reci pentru a menține temperatura constantă. Cele mai multe probe trimise aparțin unor culturi fundamentale pentru agricultură: grâul, cu 171 de mostre, porumbul cu 148 și fasolea cu 149. În colecție se regăsesc și legume precum roșii, castraveți și ardei, considerate esențiale pentru alimentația viitoarelor generații.

Această misiune nu este doar un exercițiu de precauție. Siria, de exemplu, și-a pierdut întreaga colecție națională de semințe în timpul războiului civil și a reușit să o refacă datorită rezervelor stocate în Seiful Apocalipsei, peste 90.000 de probe fiind recuperate.

Banca de Resurse Genetice Vegetale din Suceava, înființată în 1990 și aflată acum sub tutela Academiei de Științe Agricole și Silvice, are o echipă restrânsă de 23 de angajați, dintre care 13 sunt cercetători. Ei au construit o bază de date completă, una dintre cele mai avansate din lume, pentru gestionarea patrimoniului genetic.

