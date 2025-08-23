ISW: Rusia a lovit deliberat fabrica americană din Ucraina pentru a speria investitorii occidentali

Autor: Vlad Ionescu
Sambata, 23 August 2025, ora 21:38
282 citiri
ISW: Rusia a lovit deliberat fabrica americană din Ucraina pentru a speria investitorii occidentali
Fabrica de echipamente electronice deținută de compania americană Flex Ltd., lovită de ruși/FOTO:X/Yulia Svyrydenko @Svyrydenko_Y

Atacul rusesc din 21 august asupra fabricii de electronice Flex Ltd., companie americană din Mukacevo (Transcarpatia), nu a fost întâmplător, susțin analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Ținta ar fi fost aleasă pentru a descuraja SUA și aliații europeni să investească în Ucraina.

Fabrica, unde lucrau circa 3.000 de oameni și care producea aparate de uz casnic, nu avea legătură cu industria militară. Totuși, racheta rusă a provocat un incendiu masiv și a rănit cel puțin 23 de persoane, dintre care 11 au ajuns la spital.

Mesaj pentru Occident

ISW afirmă că pregătirile pentru atac au durat săptămâni, în paralel cu negocierile ruso-americane și summitul din Alaska. Moscova ar fi lansat anterior atacuri minore pentru a poza în „negociator rezonabil”, în timp ce acumula muniție pentru o lovitură de proporții.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat că fabrica era o companie civilă, „producătoare de cafetiere”, iar premierul Iulia Sviridenko a ironizat Moscova: „Rusia vrea să elibereze Ucraina de cafetiere.”

Reacția Casei Albe nu a întârziat. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că i-a transmis lui Vladimir Putin că „nu este mulțumit” de atac și că nu agrează „nimic legat de acel război”.

Ucraina anunță pierderile Rusiei de pe front: peste 1 milion de soldați de la începutul invaziei
Ucraina anunță pierderile Rusiei de pe front: peste 1 milion de soldați de la începutul invaziei
Rusia a pierdut 1.075.160 de soldați în Ucraina de la începutul invaziei pe scară largă din 24 februarie 2022, a anunțat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, citat de...
Mai sunt speranțe de pace? Trump amenință din nou Rusia cu sancțiuni: „Vor fi tarife enorme. Sau nu facem nimic și spunem că este lupta voastră.”
Mai sunt speranțe de pace? Trump amenință din nou Rusia cu sancțiuni: „Vor fi tarife enorme. Sau nu facem nimic și spunem că este lupta voastră.”
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a reiterat amenințarea de a impune sancțiuni majore împotriva Rusiei dacă nu vor exista progrese în direcția unei soluții pașnice pentru...
#international, #Rusia, #razboi Ucraina , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dennis Man a debutat oficial in Olanda! Ce nota a primit dupa ce a fost scos la pauza
ObservatorNews.ro
Filmul tragediei cu 4 tineri morti, in Fagaras. "A venit pana aici sus, esti nebun?"
DigiSport.ro
E scandal! Echipa mega-orasului de un trilion de euro, data in judecata dupa oferta "de pe alta planeta"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. ISW: Rusia a lovit deliberat fabrica americană din Ucraina pentru a speria investitorii occidentali
  2. Ministrul Educației, Daniel David, după ce i-a îndemnat pe studenți să lucreze part-time: „În facultate nu am lucrat, m-au susținut părinții”
  3. Salariile Lidl, diferențe uriașe între Germania și România. Cât câștigă un lucrător din Vest la celebrul lanț de magazine
  4. Motociclist străin atacat de urs pe Transfăgărășan. Care este starea acestuia
  5. Adolescent de 16 ani, mort într-un accident produs de un șofer fără permis
  6. Prima-doamnă a Turciei, apel către Melania Trump: „Ridicați vocea pentru copiii din Gaza”
  7. O industrie de milioane. Rochiile de bal africane cuceresc lumea. „M-am simțit ca o prințesă”
  8. Rusia construiește o nouă bază de spionaj în apropierea graniței de est a NATO
  9. Scandalul CV-urilor. USR, acuzat că vânează posturi în companiile de stat
  10. Trump, nemulțumit de atacul Rusiei asupra unei fabrici americane din Ucraina. Planul privind garanțiile de securitate pentru Kiev ar putea fi gata până la sfârșitul săptămânii viitoare