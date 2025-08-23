ISW: Rusia a lovit deliberat fabrica americană din Ucraina pentru a speria investitorii occidentali

Fabrica de echipamente electronice deținută de compania americană Flex Ltd., lovită de ruși/FOTO:X/Yulia Svyrydenko @Svyrydenko_Y

Atacul rusesc din 21 august asupra fabricii de electronice Flex Ltd., companie americană din Mukacevo (Transcarpatia), nu a fost întâmplător, susțin analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Ținta ar fi fost aleasă pentru a descuraja SUA și aliații europeni să investească în Ucraina.

Fabrica, unde lucrau circa 3.000 de oameni și care producea aparate de uz casnic, nu avea legătură cu industria militară. Totuși, racheta rusă a provocat un incendiu masiv și a rănit cel puțin 23 de persoane, dintre care 11 au ajuns la spital.

Mesaj pentru Occident

ISW afirmă că pregătirile pentru atac au durat săptămâni, în paralel cu negocierile ruso-americane și summitul din Alaska. Moscova ar fi lansat anterior atacuri minore pentru a poza în „negociator rezonabil”, în timp ce acumula muniție pentru o lovitură de proporții.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat că fabrica era o companie civilă, „producătoare de cafetiere”, iar premierul Iulia Sviridenko a ironizat Moscova: „Rusia vrea să elibereze Ucraina de cafetiere.”

Reacția Casei Albe nu a întârziat. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că i-a transmis lui Vladimir Putin că „nu este mulțumit” de atac și că nu agrează „nimic legat de acel război”.

