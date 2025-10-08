Cum știi că sistemul de asigurări de sănătate din Rusia se prăbușește: autoritățile vor să scoată bani de la șomeri

Autoritățile din Rusia vor musai ca șomerii să lucreze două luni ca să-și acopere costul asigurărilor medicale. Foto: Pixabay

În Rusia, sistemul de asigurări de sănătate pare că se prăbușește. Soluția autorităților pentru a strânge bani: șomerii să-și plătească singuri, deși nu muncesc. Ideea vine de la șefa camerei superioare a Parlamentului Rusiei, una dintre figurile reprezentative ale regimului Putin. Dar această inițiativă, de a colecta contribuții de la persoanele care nu lucrează pentru asigurarea medicală obligatorie, este un indicator al lipsei de fonduri, spune un doctor în economie.

În Rusia, problemele financiare par să se fi acutizat atât de mult, încât Valentina Matviyenko, președinta Consiliului Federației Ruse, a propus ca cetățenii șomeri de vârstă activă să plătească contribuții la Fondul de asigurare medicală obligatorie (CMIF), echivalentul CASS în România.

Acest lucru demonstrează însă că „statul nu are suficienți bani”, a declarat Nikolai Kulbaka, doctor în economie, într-un interviu acordat publicației ruse RTVI.

Ce a propus concret Valentina Matvienko

În cadrul audierilor parlamentare privind proiectul de buget, Matviyenko a propus introducerea unor contribuții obligatorii la Fondul de asigurare medicală obligatorie pentru cetățenii șomeri de vârstă activă, precum și pentru cei care obțin venituri neoficiale.

Potrivit acesteia, plata anuală ar trebui să fie de aproximativ 45.000 de ruble — aceeași sumă pe care un angajator o plătește pentru un angajat. Senatorul s-a adresat ministrului Finanțelor, Anton Siluanov, cu această inițiativă, subliniind că aceasta nu se aplică pensionarilor, copiilor sau persoanelor cu dizabilități.

„Dar când tinerii, sănătoși și apți de muncă nu lucrează nicăieri... <…> Fie este vorba de angajare informală, fie pur și simplu de lipsa de dorință de a munci. Atunci se pune întrebarea: pe ce se bazează pentru a-și câștiga existența?”, a întrebat ea.

Potrivit lui Matviyenko, bugetul implică „cheltuieli enorme pentru populația inactivă”, iar implementarea propunerii sale va elimina „nedreptatea actuală” și va reduce povara asupra trezoreriei.

Ea a citat exemplul Moscovei, unde, potrivit ei, de exemplu, aproximativ 700.000 de șomeri „pot lucra două luni pentru a câștiga 45.000 de ruble și a plăti această asigurare medicală”, subliniind că aceasta „nu reprezintă o încălcare a obligațiilor constituționale”.

Potrivit senatorului, cetățenii care lucrează și angajatorii lor „susțin furnizarea de îngrijiri medicale unui număr imens de cetățeni apți de muncă, dar șomeri”, iar „orice persoană sănătoasă își poate permite 45.000 de ruble pe an”.

Matviyenko a cerut, de asemenea, să nu se întârzie implementarea acestei inițiative.

„Nu sunt destui bani și vreau să-i iau de undeva”

De asemenea, Nikolai Kulbaka a declarat pentru RTVI că Matviyenko are o „opinie foarte ciudată” despre șomeri, adăugând, totodată, că de fapt mulți dintre ei nu sunt în țară.

În interviul acordat RTVI, Kulbaka a numit propunerea lui Matviyenko „foarte ciudată” și a spus că numărul real de șomeri din țară este mic, iar mulți dintre cei care nu sunt oficial înregistrați pe statul de plată sunt înregistrați ca lucrători independenți și plătesc deja impozite.

„Deci, schimbați legile, stabiliți reguli normale. Dar aceste tipuri de taxe, din nou - sunt calculate cine știe de unde... Asta înseamnă, cel mai probabil, că există o înțelegere în cadrul ambelor parlamente: nu sunt destui bani și trebuie să-i ia de undeva”, a sugerat economistul.

În același timp, interlocutorul RTVI se îndoiește că propunerea lui Matviyenko va deveni o inițiativă legislativă.

