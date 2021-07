Atacuri ale separatistilor pro-rusi in estul Ucrainei: doi morti si patru raniti

Serviciul de presa al armatei ucrainene in regiune a declarat pe Facebook ca separatistii au tras de sase ori in ultimele 24 de ore asupra pozitiilor fortelor de la Kiev, folosind mitraliere si lansatoare de grenade.Un medic militar in varsta de 59 de ani a decedat din cauza ranilor, a precizat unitatea sa militara. Un soldat ranit a fost spitalizat, dar viata lui nu este in pericol, potrivit autoritatilor de la Kiev.Luni seara, armata ucraineana a anuntat ca un alt militar a fost ucis si trei raniti in cursul zilei. Ucraina se afla in conflict din 2014 cu separatistii din regiunile Donetk si Lugansk, un razboi care a izbucnit la scurt timp dupa anexarea Peninsulei Crimeea de catre Rusia si care a facut peste 13.000 de morti.