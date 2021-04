Dupa Finlanda si Austria, Elvetia se ofera sa gazduiasca intalnirea Biden-Putin

Ministerul Afacerilor Externe elvetian a declarat ca ''din ratiuni de confidentialitate'' nu face comentarii pe acest subiect, dar a precizat ca in general Elvetia este bucuroasa sa faca oficiile de gazda atunci cand este cazul.O intalnire istorica a avut loc la Geneva in 1985 intre fostul presedinte american Ronald Reagan si Mihail Gorbaciov, la acea vreme proaspat desemnat secretar general al comitetului central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Intrevederea a fost considerata un punct de cotitura in Razboiul Rece.Intr-o convorbire telefonica avuta marti cu presedintele rus Vladimir Putin , omologul sau american Joe Biden i-a propus acestuia sa se intalneasca "intr-o tara terta in lunile urmatoare", o propunere confirmata, dar care nu a fost inca acceptata de Kremlin