Grupuri separatiste controlate de Rusia au deschis focul in Donbas VIDEO

Un soldat a fost omorat in zona de razboi Donbas, potrivit unui raport al Fortelor pentru Operatii Speciale ale guvernului de la Kiev.Agresorii au lansat proiectile cu mortiere de 82 si 120 de milimetri langa localitatile Pivdenne, Zaitseve si Shumy, situate la nord-est de Donetsk, grenade antitanc la Krasnohorivka, anunta oficialitatile ucrainene, citate de Unian De asemenea, s-a deschis focul cu arme grele de razboi si lansatoare de grenade si in alte zone, precum Pisky, Vodiane (langa Dontesk), Zolote (Luhansk) si Pavlopil (in apropiere de Mariupol), comunica Cartierul general al Fortele Speciale din Ucraina (Joint Forces Operation).In plus, separatistii au utilizat sisteme de rachete antitanc, lansatoare de grenade antitanc si arme usoare impotriva pozitiilor Armatei Ucrainei de langa Mayorske, la 45 de kilometri de Donetsk.Fortele militare ale Kievului au surprins drone inamice langa Krymske (langa Luhansk) si Shumy (la 41 de kilometri de Dontetsk), cu ajutorul echipamentelor de detectie electronica.Partea ucraineana a informat organizatia pentru Securitate si Cooperare din Europa (OSCE), care monitorizeaza situatia din zonele de conflict din estul Ucrainei, conform Ukrinform