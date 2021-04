15 nave de razboi rusesti au ajuns in Marea Neagra. Manevrele continua pe fondul tensiunilor din estul Ucrainei

Nu s-a anuntat initial cat vor dura exercitiile. Statele Unite au anulat anterior desfasurarea a doua nave de razboi catre Marea Neagra in urma plangerilor Rusiei, potrivit unor surse turce.Vineri, Ministerul Apararii rus a anuntat ca anumite zone maritime din Crimeea vor fi inchise mai multe luni din cauza manevrelor. Cu toate acestea, transportul maritim in stramtoare nu este afectat, a declarat ministerul.Uniunea Europeana, NATO si Ucraina au criticat actiunile Rusiei. Un inalt oficial al UE a vorbit despre o "evolutie extrem de ingrijoratoare".Preocuparea internationala creste cu privire la escaladarea conflictului in estul Ucrainei din cauza desfasurarii trupelor rusesti nu departe de frontiera ucraineana.Intre timp, seful operatiunilor militare ale Ucrainei, Serghei Naiev, a indicat ca nu se asteapta la un nou razboi."Nu vedem nicio pregatire de atac acolo", a declarat el vineri noapte pentru televiziunea ucraineana. "De fapt, au fost infiintate spitale de campanie". Toate unitatile sunt in tabere, in zone de tragere, a spus el. "In limbaj militar, vorbim despre o demonstratie de forta", a adaugat el.Intre timp, un diplomat ucrainean a fost arestat in orasul rus Sankt Petersburg. El a obtinut documente clasificate, ceea ce nu este compatibil cu statutul de diplomat, a anuntat serviciul federal de securitate FSB, citat de DPA.