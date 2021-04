Summitul SUA Rusia asteptat cu nerabdare la Moscova. Oficialii rusi vorbesc deja de un succes anticipat

Evenimentul echivaleaza cu recunoasterea importantei puterii ruse, dupa saptamani de escaladare verbala a tensiunilor si zgomot de bocanci militari in jurul Ucrainei, comenteaza joi AFP.Din ianuarie si de la instalarea noului presedinte american, relatiile dintre Moscova si Washington s-au degradat rapid. Ambasadorul rus a fost rechemat in tara dupa ce Joe Biden l-a calificat pe omologul sau rus drept "ucigas". De asemenea, Rusia a fost vizata de noi sanctiuni, dupa ce a fost acuzata de otravirea principalului opozant al tarii, Aleksei Navalnii, si prinsa in flagrant, potrivit Washingtonului, cu numeroase atacuri cibernetice.Apoi, Moscova a desfasurat zeci de mii de soldati rusi la frontiera ucraineana, acuzand Kievul de intentii ce ar putea justifica o invazie. In timpul unei discutii telefonice, presedintele Biden si cancelarul federal german Angela Merkel au convenit sa-i ceara Moscovei reducerea efectivelor sale militare de la frontiera cu Ucraina , pentru a permite "o detensionare a situatiei".In acest context, propunerea lui Joe Biden pentru un summit in doi intr-un oras neutru este o surpriza diplomatica ce pare sa starneasca profunda satisfactie a Moscovei, in conditiile in care Washingtonul este cel care a facut primul pas. Chiar daca Kremlinul nu a acceptat imediat propunerea, formulata de Biden in timpul unei discutii telefonice, marti seara, cu Vladimir Putin, presedintele rus a discutat in aceeasi seara cu omologul sau finlandez Sauli Niinsto, a carui tara a gazduit in 2018 cea mai recenta intrevedere la acest nivel, in 2018, intre Putin si presedintele american de la acea vreme, republicanul Donald Trump In orice caz, diplomatia rusa a anuntat rapid ca asteapta ordinele lui Putin. "Tine de competenta administratiei prezidentiale. Insa, fara indoiala, ne vom face partea noastra de munca", a declarat miercuri purtatoarea de cuvant a Ministerului Afacerilor Externe rus, Maria Zaharova.De asemenea, responsabili rusi au laudat importanta evenimentului. Astfel, vicepresedintele Consiliului Federatiei (camera superioara a parlamentului), Konstantin Kosaciov, a apreciat ca un astfel de summit este "o veste de o amploare mondiala" si ca Biden a dat de inteles ca doreste "ca aceasta intrevedere sa aiba loc repede".Potrivit sefului Comisiei Afaceri Externe din Duma de Stat (camera inferioara), Leonid Slutki, SUA "au facut un pas pentru a trece de la confruntare la dialog". "Este bine ca liderii primelor doua puteri nucleare (ale lumii) sunt gata sa coopereze", a subliniat Slutki.Si Mihail Gorbaciov, ultimul lider sovietic, a comparat importanta summitului Biden-Putin cu cel pe care l-a avut el, in plin Razboi Rece, cu Ronald Reagan, summit ce a dus la incheierea unui tratat de dezarmare nucleara.Politologul rus Fiodor Lukianov subliniaza ca, "in Rusia, perspectiva acestei intrevederi va fi prezentata ca un important succes". "Si, intr-o anumita masura, asa si este, in conditiile in care chiar nu demult Biden s-a exprimat in mod jignitor fata de Putin", a spus el. Acum, "temperatura" a scazut din nou, a mai constatat el, adaugand ca se asteapta ca presiunea militara la frontierele ucrainene sa scada in curand, pentru ca "nimeni nu este interesat de confruntari militare".Miercuri seara, responsabili turci au anuntat ca SUA au renuntat sa desfasoare saptamana aceasta doua nave de razboi in Marea Neagra prin stramtorile turce. Anuntul despre aceasta desfasurare intervenise intr-un context de escaladare a tensiunilor intre Rusia si Ucraina, iar decizia de a trimite nave de razboi era considerata un semn de sustinere a Kievului de catre Washington.Stirea privind organizarea unui summit ii lasa pe unii din opozitia rusa, dimpotriva, dezamagiti, ei vazand in aceasta o concesie fata de Putin si dorinta lui de recunoastere."Un summit? Despre ce sa mai discute SUA cu Putin? Este exact ceea ce vrea Putin, o intrevedere fata in fata care sa-l legitimizeze", si-a exprimat nemultumirea, pe Twitter , fostul campion mondial la sah si critic la adresa Kremlinului, Gari Kasparov.De altfel, sustinatorii presedintelui rus se bucura din exact aceleasi motive. "Biden este cel care a cerut convorbirea telefonica ieri, Biden este cel care a sunat si Biden este cel care dorea sa discute despre un summit", noteaza, pe un ton ironic, jurnalistul Vladimir Soloviov, vedeta a postului de televiziune Rossia-1 si unul dintre cei mai zelosi promotori ai Kremlinului.