Inalt oficial din Ucraina: "Avem nevoie de rachete pentru a lovi centralele nucleare din Rusia". Raspunsul Moscovei

Astfel, Roman Kostenko, deputat din Parlamentul de la Kiev a declarat ca "avem nevoie de rachete pentru a lovi centralele nucleare din Rusia ".Conflictul dintre Rusia si Ucraina dezvaluie noi propuneri, care uneori merg mai mult spre razboi , decat pe calea diplomatiei, potrivit Bulgarian Military Federatia Rusa are una dintre cele mai puternica armate la nivel global si una dintre cele mai importante capacitati nucleare din lume. Trebuie sa avem ceva care sa se opuna acesteia.Acum avem nevoie de rachete cu o raza de actiune de cel putin 1.000 de kilometri, pe care sa le avem in functiune si sa amenintam preventiv Rusia", a declarat Kostenko.Declaratia parlamentarului ucrainean at fi fost tipica unui politician, daca el nu ar fi mers cu intentiile sale, legate de productia interna de rachete, care sa fie trimise spre centralele nucleare rusesti."Avem nevoie de asemenea rachete, cu sau fara focoase nucleare si Rusia trebuie sa stie, ca au centrale nucleare, cum am avut noi la Cernobil si ca rachetele noastre vor zbura acolo. Apoi putem conta pe diplomatia noastra in disputa cu Federatia Rusa", a completat oficialul ucrainean.Dupa declaratia lui Roman Kostenko, raspunsul Moscovei a fost prompt . Astfel, un deputat din Duma de Stat din Rusia, Mikhail Sheremet a cerut institutiilor specializate din tara "sa deschida un dosar penal pe numele lui Kostenko si sa-l includa pe lista urmaritilor international", conform Pledge Times Politicianul rus considera ca "o asemenea retorica agresiva la adresa Rusiei nu ar trebuie lasata nepedepsita, astfel incat nimeni sa nu incerce sa ameninte sau sa santajeze Moscova ".