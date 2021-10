Șeful Pentagonului, mesaj pentru Moscova: „Rusia nu poate bloca aspiraţia Ucrainei de a adera la NATO”

Nicio ţară terţă nu are drept de veto asupra aspiraţiei Ucrainei de a se alătura NATO, a declarat secretarul american al apărării, Lloyd Austin, aflat într-o vizită la Kiev, răspunzând la o întrebare despre obiecţiile Rusiei faţă de integrarea Ucrainei în Alianţa Nord-Atlantică, potrivit Reuters şi Interfax-Ukraina.

Austin a insistat că "nicio ţară terţă nu are drept de veto asupra deciziilor de aderare la NATO". "Ucraina, aşa cum m-aţi auzit spunând mai devreme, are dreptul de a-şi decide propria politică externă viitoare şi ne aşteptăm ca ea să poată să o facă fără nicio ingerinţă din exterior", a adăugat el.

Austin a mai declarat că Rusia a început conflictul din estul Ucrainei şi ea a fost un obstacol în calea rezolvării sale paşnice.

"Haideţi să spunem lucrurilor pe nume: Rusia este cea care a început acest război şi Rusia este obstacolul care împiedică o soluţionare paşnică. Ei (ruşii, n.red.) sunt cei care au început să încalce integritatea teritorială şi suveranitatea Ucrainei", a declarat ministrul american al apărării în conferinţa de presă comună cu omologul său ucrainean, Andrii Taran, la Kiev, potrivit Interfax-Ukraina.

El a menţionat că SUA vor continua să ofere Ucrainei sprijinul necesar în conflictul cu Rusia.

"La rândul nostru, vom face tot posibilul pentru a sprijini Ucraina, ca ea să-şi dezvolte capacitatea de a-şi apăra integritatea teritorială şi inviolabilitatea", a asigurat ministrul american, subliniind că Statele Unite vor continua să-şi sprijine partenerii pentru consolidarea securităţii în regiunea Mării Negre, conform Interfax-Ukraina.

"Această regiune este foarte importantă pentru noi şi vom continua sprijinul acordat partenerilor noştri pentru a asigura securitatea în această regiune", a spus Lloyd Austin.

"Am discutat astăzi despre consolidarea parteneriatului nostru în regiunea Mării Negre cu partenerii noştri pentru a contracara acţiunile destabilizatoare ale Rusiei. Noi am sprijinit Ucraina împreună cu Georgia, România, Bulgaria. Am înţeles importanţa parteneriatului şi a coeziunii între aliaţi pentru a descuraja agresiunea rusă", a menţionat şeful Pentagonului în aceeaşi conferinţă de presă.

"Sprijinul nostru pentru suveranitatea ucraineană este de neclintit şi vom continua să lucrăm împreună pentru a ne asigura că suntem în locul potrivit şi că Ucraina se poate apăra", a afirmat Austin.

Ads