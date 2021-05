Cum racoleaza partidul lui Putin voluntari in estul Ucrainei. Dombasul va avea reprezentanti in parlamentul de la Moscova

Intentia a fost exprimata de secretarul partidului, Andrei Turchak, pe data de 10 mai, in timpul unei vizite in regiunea Rostov "Vrem sa deschidem usile, astfel incat reprezentantii Uniunii Voluntarilor din Donbass sa poata fi reprezentati la diferite niveluri, de la consiliile satelor, adunarile raionale, consiliile oraselor, parlamentele regionale si Duma de Stat. Sunt sigur ca impreuna vom reusi", a spus Turchak.Uniunea Voluntarilor Donbas (UDV) a fost reprezentatat, la intalnirea cu "Rusia Unita" de la Rostov , de fostul prim-ministru al Republicii Populare Donetk si presedintele Uniunii Voluntarilor, Alexander Borodai.Cand, in aprilie 2019, Vladimir Putin a semnat un decret privind o procedura simplificata pentru obtinerea cetateniei pentru rezidentii din regiunile Luhansk si Donetsk, care nu sunt controlate de Kievul oficial, el a subliniat ca aceasta masura are un caracter pur umanitar. La mijlocul lunii februarie 2021, 639 de mii de locuitori din Donbass au primit pasapoarte ale Federatiei Ruse. Aceste cifre au fost date catre Interfax de seful Directiei principale a Ministerului Afacerilor Interne al Regiunii Rostov, Oleg Agarkov, subliniind ca pana la sfarsitul anului 2020 erau mai putin de 400 de mii, relateaza novayagazeta.ru Pe teritoriul ambelor republici vor exista aproximativ 800-900 de mii de noi cetateni ai Rusiei. Este vorba de cel putin 500 de mii de noi alegatori potentiali (exista 3,1 milioane de alegatori in regiunea Rostov).