Statele Unite au observat noi miscari de trupe ale Rusiei: Moscova a deplasat armament greu in apropiere granitei cu Ucraina

Violenta propagata de trupele rusesti in estul Ucrainei a dus la pierderea a peste 13.000 de localnici, de cand Rusia a initiat acest conflict, in anul 2014. Iar aventura continua in regiune, distrugand case, scoli si infrastructura, potrivit OSCE Misiunea Speciala de Monitorizare (SMM) a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa a raportat, in continuare, prin vocea lui Elisabeth Resenstock-Siller, ca exista victime civile. Numai luna trecuta au fost 15 cazuri de persoane ranite sau ucise din cauza minelor si munitiilor neexplodate, fiecare reprezentand adevarate tragedii umanitare.Comunicatiile civile din estul Ucrainei au suportat greul agresiunii Rusiei, iar incalcarea Acordului de incetare a focului continua. SMM incearca sa ofere cea mai exacta imagine a evolutiilor de pe teren, din apropierea granitei dintre cele doua tari. OSCE este ingrijorata de noua evolutie, dupa anuntul Rusiei de retragere a fortelor sale militare , aflate langa granita cu Ucraina . Moscova a facut noi miscari de trupe , transferand elemente de asalt aerian, tancuri de lupta T-72B3, mortiere de 120 mm, obuziere de 122 mm si vehicule blindate si alte echipamente in Crimeea.Mai mult decat atat, Rusia a continuat sa recruteze mii de tineri rezidenti din Crimeea , in armata sa, dintre care unii au fost transferati la unitatile militare din regiunea separatista Donbas.Ca parte a eforturilor Rusiei de destabilizare a Ucrainei si de perturbare a securitatii regionale, Moscova s-a angajat la o acumulare masiva de trupe militare in Crimeea.