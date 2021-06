Rusia acuza SUA si Marea Britanie ca incearca sa provoace un conflict in Marea Neagra. "Washingtonul si Londra neaga realitatea"

Rusia a tras focuri de avertisment

Distrugatorul Defender al Royal Navy

Reactia lui Boris Johnson

Viceministrul de externe Serghei Riabkov s-a exprimat la o zi dupa ce Moscova a avertizat Marea Britanie ca va bombarda navele britanice in Marea Neagra daca ceea ce a numit drept actiuni provocatoare ale marinei britanice se vor repeta in largul coastei Crimeii, anexate de Rusia.Agentia de presa rusa RIA l-a citat pe Riabkov declarand ca Washingtonul si Londra alimenteaza conflictul in regiune prin neacceptarea Crimeei ca parte a Rusiei.Rusia considera peninsula parte a teritoriului sau. Ea a anexat Crimeea in 2014, dar peninsula este recunoscuta la nivel international ca fiind parte a Ucrainei, aminteste Reuters."Washingtonul si Londra neaga realitatea (...) incercand sa provoace conflicte", a declarat el. "Acestea sunt ape teritoriale rusesti, aceasta este granita noastra. Pot confirma ca noi o vom apara cu toate mijloacele posibile, inclusiv militare", a adaugat Riabkov.Rusia a anuntat miercuri ca a tras focuri de avertisment si a lansat bombe in calea unei nave de razboi britanice pentru a o alunga din apele Marii Negre in largul coastei Crimeii.Marea Britanie a respins descrierea de catre Rusia a incidentului. Potrivit Londrei, focurile de arma ar fi fost parte a unui "exercitiu de artilerie" rus anuntat in prealabil si nu a fost lansata nicio bomba.Londra a confirmat ca un distrugator britanic, HMS Defender, a navigat prin ceea ce a descris drept ape apartinand Ucrainei.Separat, Ministerul Apararii rus a anuntat vineri ca incepe exercitii comune ale marinei si fortelor aeriene in estul Mediteranei, unde Moscova opereaza o baza aeriana pe coasta Siriei. Premierul britanic Boris Johnson a asigurat joi, 24 iunie, ca distrugatorul Defender al Royal Navy , impotriva caruia armata rusa sustine ca a deschis foc de avertisment in Marea Neagra, traversa apele ucrainene si a actionat in mod 'absolut corect', relateaza AFP. Acesta subliniaza faptul ca Regatul Unit nu recunoaste anexarea Crimeii de catre Moscova.Potrivit Moscovei, un avion Su-24 si nave rusesti au tras tiruri de avertisment miercuri in directia unui distrugator britanic care ar fi intrat in apele teritoriale ruse in Marea Neagra, in largul Crimeii, peninsula ucraineana anexata de Rusia in 2014. Marea Britanie a negat informatia.'Noi nu recunoastem anexarea Crimeii, a fost ilegala; acestea sunt apele ucrainene si a fost absolut corect de a le utiliza pentru a merge din punctul A in punctul B', a raspuns Boris Johnson, intr-un interviu la un post de televiziune britanic.Armata britanica a explicat miercuri ca HMS Defender efectua 'o traversare inofensiva in apele teritoriale ucrainene, conform dreptului international', dezmintind tiruri de avertisment trase de fortele ruse si evocand 'exercitii de artilerie' rusesti in apropiere.Armata britanica invitase jurnalisti de la BBC si Daily Mail la bordul distrugatorului HMS Defender pentru aceasta traversare din portul ucrainean Odesa spre Georgia , trecand printr-o zona din apropierea Crimeii, unde Rusia dispune de o importanta baza navala.Potrivit relatarii Daily Mail, HMS Defender a fost escortat de avioane de vanatoare si nave rusesti si s-au auzit salve 'repetate' de tun.