Moscova interzice zborurile deasupra Peninsulei Crimeea si a Marii Negre. "Aviz catre amatori" emis de autoritatile ruse

Asa-numitul "aviz catre aviatori" (NOTAM), emis pentru a avertiza pilotii cu privire la potentiale pericole, se aplica apelor teritoriale de pe coasta de sud a Crimeei si unei parti a apelor internationale din largul Marii Negre, in perioada 20-24 aprilie."Zona a fost declarata temporar periculoasa pentru zborurile aeronavelor", arata alerta, care precizeaza ca restrictiile se aplica pentru o altitudine maxima de 19.000 de metri.Peste 20 de nave de razboi ale Flotei Marii Negre au efectuat exercitii comune cu avioane de atac Suhoi Su-25, potrivit Interfax.Ministerul Apararii din Rusia anuntase anterior ca a inchis navigatia in anumite parti ale Marii Negre pentru nave militare si oficiale straine, de la mijlocul lunii aprilie pana la sfarsitul lunii octombrie.Marea Britanie ar intentiona sa trimita doua nave de razboi in Marea Neagra in luna mai pentru a-si manifesta solidaritatea cu Ucraina, dupa ce marina americana si-a abandonat planul initial de a desfasura doua nave de razboi in zona.Inchiderea zborurilor si a navigatiei are loc in conditiile in care Rusia a adus, conform estimarilor UE, peste de 100.000 de soldati in apropiere de Ucraina si in Crimeea. Potrivit Washingtonului, este cea mai mare acumulare de trupe de cand a izbucnit conflictul dintre fortele ucrainene si separatistii prorusi, in 2014.Administratia Federala a Aviatiei din SUA (FAA) a emis in weekend o alerta NOTAM care avertiza companiile aeriene americane sa dea dovada "extrema prudenta" in zonele din apropierea frontierei dintre Rusia si Ucraina.