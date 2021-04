Tensiunile dintre Ucraina si Rusia. Secretarul de stat american, Antony Blinken, va merge in Ucraina pentru o vizita de lucru

Blinken a confirmat aceasta deplasare intr-un interviu acordat CBS News ce va fi difuzat duminica in cadrul programului "60 de minute". Moscova a alarmat Kievul si capitalele occidentale in luna aprilie prin masarea a numeroase forte militare de-a lungul frontierei cu Ucraina, desi saptamana trecuta a anuntat ca a dispus retragerea unor trupe "Exista mai multe forte masate la frontiera cu Ucraina decat oricand incepand din 2014, cand a avut loc de fapt invazia Rusiei" a afirmat Blinken intr-un extras al interviului publicat de CBS.Presedintele american Joe Biden a comunicat direct presedintelui rus Vladimir Putin ingrijorarea sa cu privire la aceasta situatie, precum si angajamentul SUA fata de integritatea teritoriala a Ucrainei, a declarat miercuri pentru MSNBC consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, Jake Sullivan.Rusia a declarat ca masarea trupelor sale la granita cu Ucraina face parte din exercitiile organizate ca raspuns la ceea ce a calificat ca fiind un comportament amenintator al NATO "Nu va pot spune ca stim intentiile domnului Putin. Exista o multime de lucruri pe care el ar putea sa le faca sau sa aleaga sa nu le faca", a declarat Blinken pentru CBS."Ceea ce am vazut in ultimele zile este aparent o decizie de a retrage o parte din acele forte si am vazut ca unele dintre ele incep sa se retraga", a adaugat seful diplomatiei americane.Relatiile dintre Moscova si Kiev s-au inrautatit dupa anexarea in 2014 a peninsulei Crimeea de catre Rusia, care a sustinut o insurgenta separatista pro-rusa in estul Ucrainei.