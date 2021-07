Ucraina cere sprijinul Comisiei de la Venetia pentru a sustine integrarea teritoriilor ocupate din estul tarii

Documentul urmeaza sa fie examinat de expertii Comisiei de la Venetia. Reznikov a amintitit ca, pe data de 2 iunie, presedintele Volodimir Zelenski a semnat un decret prin care a fost pusa in aplicare o decizie a Consiliului de Securitate si Aparare Nationala privind "unele aspecte legate de activizarea procesului de solutionare pasnica a situatiei din regiunile Donetk si Luhansk".Conform documentului respectiv, guvernul ucrainean trebuie ca, in termen de doua luni, sa pregateasca proiecte de lege privind introducerea unui sistem judiciar de tranzitie in teritoriile ocupate temporar din regiunile estice Donetk si Luhansk si sa le transmita Parlamentului pentru a fi examinate. Prin urmare, pe 4 iunie, vicepremierul Oleksi Reznikov a transmis Comisiei de la Venetia, pentru avizarea de catre experti, un proiect de lege initiat de guvern referitor la perioada de tranzitie, iar, pe 7 iulie, Comisia a confirmat ca a primit aceasta solicitare din partea Kievului.Vicepremierul ucrainean Reznikov a mentionat ca se asteapta ca expertii sa pregateasca un aviz care sa fie aprobat in urmatoarea sesiune plenara a Comisiei de la Venetia din octombrie 2021. Hromadske TV precizeaza ca aceasta este prima initiativa legislativa a Guvernului de la Kiev, dintr-un pachet mai amplu de proiecte de lege menite sa asigure dezocuparea si reintegrarea in siguranta a teritoriilor ucrainene ocupate temporar si a cetatenilor care sunt obligati sa traiasca sub ocupatie.Prin acest proiect de lege, oficialii de la Kiev propun un regulament care sa acopere perioadele de conflict si post-conflict. Acest lucru va face posibila stabilirea unui ansamblu de reguli pentru actiunile statului ucrainean in timpul reintegrarii teritoriilor ocupate si a locuitorilor acestora. Initiativa include, printre altele, aspecte referitoare la dezarmare, solutionarea problemelor umanitare si restabilirea justitiei, relateaza Deschide.md