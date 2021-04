Pe fondul conflictului cu Rusia, Ucraina cere sa fie primita cat mai urgent in NATO si UE

"Nu putem sta la nesfarsit in sala de asteptare a UE si NATO ", a declarat liderul ucrainean care urmeaza sa aiba o intrevedere vineri cu Emmanuel Macron si prin videoconferinta cu cancelarul german, Angela Merkel , potrivit unui interviu acordat cotidianului francez Le Figaro publicat joi seara pe site-ul jurnalului."A sosit timpul sa marim viteza, sa fim invitati sa aderam la UE si NATO", a adaugat el, denuntand o "agresiune violenta" a Rusiei impotriva tarii sale.De mai multe saptamani, ciocnirile s-au inmultit intre Kiev si separatistii prorusi din Donbas (estul Ucrainei), in timp ce zeci de mii de soldati rusi au fost desfasurati in apropiere. Ucraina se teme ca Moscova incearca sa o forteze sa comita o eroare, incercand sa justifice astfel o operatiune armata. La randul sau, Kremlinul sustine ca "nu ameninta pe nimeni" si denunta in schimb "provocarile" ucrainene si activitatile "amenintatoare" ale NATO.Volodimir Zelenski a lansat un apel mai ales omologului sau francez, care se prezinta ca un campion al Uniunii Europene."Daca UE si Emmanuel Macron ne considera cu adevarat un membru al familiei europene, trebuie sa actioneze in consecinta. Este timpul sa nu mai vorbim si sa luam decizii", a subliniat el.Presedintele ucrainean a deplans, de asemenea, ca omologul sau francez are "relatii mai bune" cu omologul sau rus, Vladimir Putin , decat cu el. "Mai ales in acest moment, cand Ucraina are nevoie intr-adevar de sprijin european", a insistat el.