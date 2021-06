Vladimir Putin, amenintare clara la adresa Kievului: aderarea Ucrainei la NATO, "o linie rosie"

Scandalul echipamentului nationalei Ucrainei

"Imaginati-va ca Ucraina devine membru NATO. Timpul de zbor al rachetei de la Harkov sau Dnipro la Moscova va scadea la 7-10 minute. Este sau nu o linie rosie pentru noi?" - a declarat presedintele Putin, care a adaugat ca, se presupune ca jumatate dintre locuitorii Ucrainei nu vor sa adere la Alianta si acestia sunt "oameni destepti care nu doresc sa devina un subiect de negociere si carne de tun ".Putin a comentat si noul echipament sportiv al fotbalistilor ucraineni pe care se afla o harta a Ucrainei inclusiv cu peninsula Crimeea , fapt care a deranjat politicienii rusi."Uniforma echipei nationale a Ucrainei nu m-a deranjat. Nu exista nicio noutate aici. Cunoastem pozitia Kievului. Ei neglijeaza expresia vointei poporului din Crimeea", a spus presedintele Putin.Rusia a incercat sa interzica utilizarea echipamentului oficial al echipei nationale de fotbal a Ucrainei din cauza imaginilor de pe tricou. Reprezentantii Dumei de Stat (camera inferioara a Parlamentului Rusiei) au adresat UEFA o cerere, mentionand ca echipamentul ar putea duce la provocari pe timpul meciurilor.Desi, initial, UEFA considerase ca echipamentul echipei Ucrainei la Euro 2020 indeplineste toate standardele, s-a razgandit si a solicitat sa se scoata inscriptia "Slava eroilor", deoarece are un context politic in combinatie cu cealalta inscriptie "Glorie Ucrainei", se precizeaza intr-un alt articol al Dumskaia.Summitul NATO la care vor participa toti liderii statelor membre ale Aliantei va avea loc peste cateva zile, pe 14 iunie, la Bruxelles. Ucraina si Georgia vor sa primeasca perspective clare de integrare in Alianta, prin intrarea in programul pregatitor de aderare - Membership Action Plan (MAP).Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski , considera ca doar NATO poate opri conflictul din Donbas. In aprilie 2021 acesta a declarat ca "NATO este singura modalitate de a pune capat razboiului din Donbass", iar "MAP acordat Ucrainei va fi un puternic semnal pentru Rusia".Tot in aprilie, ministrul de externe al Lituaniei, Gabrielius Landsbergis, a declarat ca tara sa va propune la summitul NATO ca Ucraina sa primeasca MAP. Administratia SUA nu s-a antepronuntat in favoarea primirii de catre Ucraina a MAP, desi presedintele Zelenski a declarat ca este destul de multumit de discutia telefonica din 7 iunie cu omologul sau american, Joe Biden In 2014, dupa ce o puternica miscare populara din Ucraina, care cerea aderarea la Uniunea Europeana, a provocat caderea guvernului Ianukovici, Rusia a anexat Crimeea si a sprijinit actiunile secesioniste ale separatistilor prorusi in sud-estul Ucrainei.