7 mai, ziua in care Vladimir Putin a fost "inscaunat" de doua ori in fruntea Rusiei FOTO VIDEO

Inainte de numirea sa in functia de prim-ministru al Federatiei Ruse in august 1999, Putin a avansat in cariera, de la asistentul rectorului Universitatii de Stat din Leningrad in domeniul afacerilor internationale pana la directorul Serviciului Federal de Securitate. Intr-un discurs de Anul Nou in ajunul anului 2000 , primul presedinte al Federatiei Ruse, Boris Eltin, a anuntat ca demisioneaza si ca il inainteaza la aceasta functie pe Vladimir Putin.Inaugurarea oficiala a presedintelui rus Vladimir Putin a avut loc pe 7 mai 2000, iar in 2004 acesta a fost reales.Putin nu a participat la alegerile din 2008, pentru ca constitutia nu permite realegerea aceluiasi candidat de doua ori la rand. Presedinte a devenit persoana lui de incredere Dmitri Medvedev , iar Putin a devenit premier. In acelasi an, au fost propuse amendamente la constitutie, potrivit carora presedintele este ales nu pentru patru ani, ci pentru sase ani, informeaza diez.md Putin a redevenit seful statului in 2012, tot intr-o zi de 7 mai, iar in 2018 a castigat din nou alegerile prezidentiale.In anul 2020, constitutia tarii a fost din nou modificata , iar mandatele anterioare ale lui Putin au fost anulate, ceea ce ii permite sa mai candideze inca de doua ori la functia de presedinte.