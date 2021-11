11 morți și 46 de dispăruți într-un accident minier din zona siberiană a Rusiei. Echipele de salvare acționează la temperaturi polare VIDEO

Cel puțin 11 persoane au murit și 46 rămân dispărute în subteran, după un accident la o mină de cărbune din Rusia care a avut loc joi, 25 noiembrie, au informat oficialii.

Guvernatorul local Serghei Tsivilev a spus că în interiorul minei se aflau 285 de persoane când a avut loc accidentul.

Praful de cărbune a luat foc într-un puț de ventilație din mina Listvyazhnaya din regiunea siberiană a Rusiei, umplând mina cu fum, a declarat agenția de presă TASS, citată de serviciile locale de urgență.

#VIDEO: 🇷🇺A rescue mission is underway at a coal mine in Russia’s Kuzbass region after a fatal accident that has left at least 11 people dead and more than 40 people hospitalized. #Russia pic.twitter.com/nVbTGgkMQe