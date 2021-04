Cinci copii au murit intr-o masina condusa de un baiat de 14 ani. Accidentul ingrozitor s-a petrecut in Rusia

Potrivit ura.news , accidentul in masina Hiunday Accent condusa de baiatul de 14 ani se aflau sase adolescenti, patru baieti si doua fete. La un moment dat, baiatul care se afla la volan a pierdut controlul volanului si s-a izbit de un copac.In urma impactului, soferul si alti patru pasageri au murit. Al saselea pasager, aflat pe bancheta din spate, a supravietuit, dar este in stare grava la spital.Potrivit TASS, accidentul a avut loc la 4:30 dimineata, ora Moscovei. Autoritatile continua ancheta pentru a stabili conditiile in care a avut loc accidentul.