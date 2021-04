Avertismentul lui Putin pentru rivalii externi: Nu treceti linia rosie cu Rusia!

"Sper ca nimanui nu-i va veni ideea de a trece linia rosie cu Rusia", a afirmat presedintele rus, avertizandu-i pe cei care vor lua "intentiile noastre bune drept slabiciune". "Dar noi vom stabili singuri pe unde trece aceasta", a adaugat Vladimir Putin in discursul sau anual catre Adunarea Federala (parlamentul bicameral), in aluzie la numeroasele divergente cu Occidentul, insa fara a specifica despre ce limite este vorba.El a avertizat Occidentul ca va "regreta" orice provocare impotriva intereselor Rusiei si a spus ca raspunsul Moscovei va fi unul "rapid si dur".In acelasi timp, Putin a denuntat ceea ce el a numit acte nefondate si neprietenoase continue la adresa Rusiei. Pentru unele tari "a devenit un fel de sport sa atace Rusie din nimic", a spus presedintele rus.Cu toate acestea, Putin nu a facut referiri precise la marile dosare asupra carora Rusia are pozitii divergente fata de SUA si UE."Ne comportam in ansamblu cu retinere si intr-o maniera modesta, adeseori fara sa raspundem actiunilor neprietenoase sau chiar unor grosolanii flagrante", a afirmat presedintele rus in discursul sau anual catre Duma de Stat (camera inferioara) si Consiliul Federatiei (camera superioara).Vorbind in fata celor doua camere reunite ale Adunarii Federale, Putin a insistat ca Moscova s-a straduit dintotdeauna sa aiba relatii bune cu alte tari si spera ca niciun stat strain "nu va trece liniile rosii" in relatia cu Rusia.Presedintele rus Vladimir Putin a denuntat totodata tacerea Occidentului cu privire la ceea ce el a prezentat ca fiind drept o "tentativa de lovitura de stat" in Belarus, unde presedintele Aleksandr Lukasenko a declarat anterior ca a dejucat un asasinat impotriva sa.Evocand aceasta "tentativa de organizare a unei lovituri de stat si de asasinare a presedintelui belarus", Putin a spus ca in Occident "toata lumea pretinde ca nimic nu s-a intamplat", adaugand ca asupra Belarus se pregatea un atac cibernetic de amploare.Totusi, presedintele rus nu a spus niciun cuvant despre disidentul Aleksei Navalnii, aflat intr-o stare critica in inchisoare, potrivit apropiatilor sai, si nici despre comasarea a zeci de mii de militari la frontiera cu Ucraina sau acuzatiile de spionaj si ingerinta in alegerile din SUA ori despre recentul scandal cu Cehia , dupa ce Praga a acuzat agenti ai Serviciului militar de informatii (GRU) de explozia provocata intr-un depozit de munitii de pe teritoriul sau.