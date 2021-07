Doua aeronave rusesti urmaresc agresiv un avion al SUA: Zbor langa Crimeea, in Marea Neagra VIDEO

Russian Su-30SM fighter jets intercept U.S. Navy P-8A Poseidon maritime patrol and reconnaissance aircraft that flew close to annexed Crimea pic.twitter.com/MoyBy8fNXU - Dylan Malyasov (@DylanMalyasov) July 8, 2021

Ministerul rus al Apararii a publicat marti seara, un videoclip in care sunt aratate doua aeronave de lupta rusesti tip Su-30SM care intercepteaza si zboara foarte aproape de un avion P-3A Poseidon al Statelor Unite in Marea Neagra, potrivit Defense Blog Conform unui comunicat al Centrului National de control al Apararii din Rusia , avionul american a zburat langa coasta peninsulei Crimeea . Statiile radar ale Moscovei au detectat o tinta aeriana, care se apropria de frontiera de stat a Rusiei.Oficialii militari rusi au decis sa alerteze Flota aeriana din Marea Neagra si apararea antiaeriana din regiune, pentru a identifica tinta, se arata in comunicat. Imediat, doua aeronave Su-30 au ajuns in zona de zbor a avionului Statelor Unite."Echipajele aeronavelor de lupta rusesti au identificat tinta aeriana, ca fiind un avion Boeing P-9 Poseidon si au urmarit-o deasupra Marii Negre", a anuntat Moscova.Avioanele de patrulare si supraveghere ale Marinei Statelor Unite participa in aceste zile la exercitiile militare din Marea Neagra, denumite Sea Breeze 2021. Operatiunea este organizata de Flota a 6-a a SUA si de Marina Ucrainei inca din anul 1997.