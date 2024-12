Ajutorul Kremlinului pentru Italia indoliata de pandemie: Rusii au spionat o baza NATO

Ajutoare medicale din Rusia au fost trimise, la finalul lunii martie, in Italia, parte a operatiunii Kremlinului intitulate "From Russia with Love".

Surse citate de Euractiv Bulgaria sustin ca rusii au trimis acest ajutor antiCOVID-19 in Italia, ca sa spioneze o baza militara NATO.

Misiunea rusilor a inceput pe 22 martie si s-a incheiat in 7 mai. Potrivit unor experti in Aparare, "interesul rusilor s-a concentrat in mod ciudat pe o zona apropiata bazei militare de la Ghedi, langa Brescia, unde se crede ca sunt amplasate bombe nucleare americane".

Se pare ca, atunci cand Vladimir Putin a propus ajutorul premierului italian Giuseppe Conte, Rusia s-a grabit sa-l livreze pe cont propriu, fara a consulta insa si tara gazda.

Ajutorul trimis de Rusia a constat in medici militari, experti in amenintari biologice, chimice si radioactive. De asemenea, a fost trimisa si o tehnica rusa pentru studiul agentilor patogeni din sol si suprafete si decontaminarea acestora.

Insa toate acestea au fost inutile, au spus diversi specialisti italieni, citati de mass-media italiene, intrucat rusii nu au trimis echipamente care sa poata detecta prezenta COVID-19.

De altfel, ziarul italian La Stampa a citat, luna trecuta, un oficial de la Roma care a spus ca 80% din ajutor a fost "nefolositor".

Apoi, rusii s-au apucat sa lucreze pentru a decontamina solul din Italia, dar pe 18 martie Ministerul Sanatatii italian a clarificat ca nu exista niciun motiv stiintific pentru a crede ca solul este o sursa de infectie cu coronavirus.

Astfel, s-a dovedit ca nu era nevoie de camioanele rusesti aduse in Italia pentru dezinfectarea solului. Ba chiar autoritatile sanitare italiene au spus ca dezinfectarea efectuata de rusi este daunatoare solului, intrucat contine substante corozive si acid.

Dupa mai bine de o luna in Italia, armata rusa a decontaminat 114 cladiri cu o suprafata totala de 1,1 milioane de metri patrati de spatiu interior. Peste 400.000 de metri patrati de strazi din zeci de locuri din Lombardia au fost dezinfectate.

Sursa citata noteaza ca misiunea "From Russia with Love" a fost incheiata prematur. Motivul? Locurile alese de armata pentru dezinfectare.

Expertii militari rusi au ales sa curete terenul si structurile din imediata apropiere a bazelor SUA si NATO din Italia. Intr-adevar, ei au dezinfectat si locurile considerate focare de infectie, insa s-au aflat si in apropierea uneia dintre bazele militare cheie din tara - Ghedi - care gazduieste 150 de focoase nucleare americane.

Astfel, Roma a decis sa inchie brusc misiunea, iar trupele ruse s-au retras joi, 7 mai, dupa cum a anuntat ministrul rus al Apararii, Serghei Shoigu, la Interfax.

Inainte de a pleca, expertii si medicii militari rusi au dat o petrecere de ramas bun la Bergamo.

